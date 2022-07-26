В первой половине этого года в Турции было создано 9828 компаний с иностранными партнерами, их капитал составляет 5,4 млрд турецких лир ($300 млн).

Как пишет Daily Sabah со ссылкой на данные отчета Анатолийского агентства, в котором собрана информация Союза торговых палат и товарных бирж Турции, по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 64,4%.

Большинство этих компаний, 8944, начали работать как предприятия с ограниченной ответственностью, другие — как акционерные общества. Всего в них доля иностранного капитала достигла 80,8%. При этом около 640 из вновь созданных компаний принадлежали иранцам, 500 из них — россиянам, 269 — немцам, 266 — сирийцам и 186 — египтянам. Также в список попали выходцы из Иордании с 179 компаниями, пакистанцы с 162 компаниями, азербайджанцы с 160 компаниями, иракцы с 159 компаниями и американцы — с 141.

Общий капитал компаний с иранскими партнерами, по официальным данным, с начала года составил 347,4 млн турецких лир, с российскими партнерами — 306,5 млн турецких лир, с немецкими — 299,3 млн.

Больше всего таких компаний в Стамбуле — 6122, благодаря чему мегаполис занял первое место в списке провинций, где за указанный период было создано наибольшее количество предприятий с иностранным капиталом. Далее следуют южная Анталья с 767 компаниями, Анкара с 402 компаниями, южный Мерсин с 353 компаниями и северо-западная Бурса с 262 компаниями.

Для сравнения, за первые шесть месяцев прошлого года было создано около 5978 компаний с иностранными партнерами с капиталом 3,2 млрд турецких лир.