Церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, прошла в Стамбуле.

Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Обращаясь к сотрудникам центра, Акар подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупках сельхозпродукции. Министр сказал, что соглашение по зерновому коридору заключено на срок в 120 дней и при необходимости может быть продлено. «Соглашение внесет важный вклад в снижение цен на продовольствие в мире. Надеемся, что коллективные усилия внесут вклад в мир в регионе», – отметил министр, выразив надежду на то, что стороны будут выполнять свои обязательства.

«Цель СКЦ — обеспечить транспортировку и распределение зерна, экспортируемого из Украины. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс координироваться ООН и другими сторонами договоренностей», — указал глава военного ведомства.

Он отметил, что в случае необходимости вопрос устранения минной угрозы для судоходства будет разрешен путем сотрудничества всех сторон. «Необходимости в разминировании морских зон на данный момент нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается», — сообщил министр.

Акар заметил, что Турция продолжает диалог и с Украиной, и с Россией. «Анкара нацелена на скорейшее прекращение огня в Украине. Уверен, что воля к совместной работе прокладывает путь к диалогу и предотвращает любые кризисы», — подчеркнул глава ведомства.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что до конца 2022 года из Украины и России могут вывезти до 50 млн тонн зерна, пишет Bloomberg. Это произойдет при координации зернового центра в Стамбуле. Как сообщил Калын, на складах Украины хранятся 20–25 млн тонн зерновых, а в России — еще 25–30 млн тонн. По его словам, выход судов с зерном из украинских портов будет полностью контролироваться местными властями. Далее они будут следовать по определенному маршруту и на каждом этапе информировать стамбульский центр. «При вхождении в турецкие территориальные воды за судами будет продолжен контроль, у Стамбула в определенной точке будет проводиться досмотр. Аналогичная процедура будет действовать для судов, следующих обратным маршрутом», – отметил Калын.

Инспекции в рамках соглашения по экспорту зерна по Черному морю будет проводить турецкий персонал при поддержке СКЦ. Досмотр, как ожидается, будет проходить в районе якорной стоянки Тюркели на рейде Стамбула.

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак также отметил, что проверки судов, которые будут перевозить украинское зерно через Черное море, будут проводить власти Турции при поддержке Совместного координационного комитета.

«Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] сообщил, что согласно достигнутой 22 июля договоренности при поддержке Совместного координационного комитета проверки судов будут проводиться турецкой стороной, а украинцы обеспечат безопасный проход через Черное море», — подчеркнул Хак. Суда, по его словам, будут проверять на наличие оружия на пути в украинские порты и из них.

По словам чиновника, совместный координационный центр в здании Национального университета обороны в Стамбуле состоит из четырех отделений — турецкого, российского, украинского и принадлежащего ООН. «Надеемся, что председатель Объединенного координационного комитета будет объявлен очень скоро», — добавил Хак. В российском Минобороны уточнили, что 26 июля в Стамбул прибыла группа российских экспертов, которую возглавляет главный штурман ВМФ России контр-адмирал Эдуард Луйк.

Задачей российских специалистов в работе центра назвали «оперативное решение всех необходимых вопросов» для вывоза зерна из Украины.

После создания координационного центра в Стамбуле стало известно, что Турция в среднесрочной и долгосрочной перспективах превратится в один из глобальных центров, определяющих цены на продовольственные товары в мире. «Стамбульское соглашение гарантирует бесперебойность поставок продовольствия через Черное море даже в случае продолжения войны. То есть логистика будет работать, если война затянется на десять лет», — указал тогда председатель Ассоциации экспортеров масличных и зернобобовых Стамбула Казым Тайджи.

Соглашение по зерновому коридору было подписано 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.