В США проповедника ограбили на миллион долларов в прямом эфире

В Нью-Йорке епископа Ламора Миллера-Уайтхеда, известного своим эпатажным стилем и любовью к драгоценностям, обокрали прямо во время проповеди в прямом эфире. Вооруженные преступники ворвались в здание основанной Ламором Церкви лидеров завтрашнего дня в Бруклине и, угрожая пистолетом, забрали украшения религиозного деятеля и его жены на сумму около $1 млн. #trtнарусском #епископ #ограбление #прямойэфир