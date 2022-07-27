ПОЛИТИКА
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В США проповедника ограбили на миллион долларов в прямом эфире
В Нью-Йорке епископа Ламора Миллера-Уайтхеда, известного своим эпатажным стилем и любовью к драгоценностям, обокрали прямо во время проповеди в прямом эфире. Вооруженные преступники ворвались в здание основанной Ламором Церкви лидеров завтрашнего дня в Бруклине и, угрожая пистолетом, забрали украшения религиозного деятеля и его жены на сумму около $1 млн. #trtнарусском #епископ #ограбление #прямойэфир
В США проповедника ограбили на миллион долларов в прямом эфире / Others
27 июля 2022 г.
Истории
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