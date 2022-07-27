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В Германии бастуют 20 тысяч работников Lufthansa
Профсоюз работников сферы услуг в Германии призвал сотрудников Lufthansa объявить однодневную забастовку. Она затронула не менее 1000 рейсов
В Германии бастуют 20 тысяч работников Lufthansa
Фото: Reuters / Others
27 июля 2022 г.

Объединенный профсоюз работников сферы услуг ФРГ Ver.di призвал сотрудников наземного обслуживания авиакомпании Lufthansa объявить однодневную забастовку 27 июля по всей стране. Соответствующее заявление размещено на сайте профсоюза.

К забастовке призывали 20 тыс. работников, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов. Таким образом Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Главный переговорщик и заместитель председателя Ver.di Кристин Беле, заявила, что ситуация в аэропортах становится хуже, а сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Из-за этого профсоюз требует увеличить зарплату работникам авиакомпании на 9,5%. Также Беле призвала клиентов авиакомпании отнестись к забастовке с пониманием.

Из-за объявленной забастовки Lufthansa вынуждена была отменить практически все рейсы в аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Также затронуты оказались и рейсы в других немецких городах — Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине, Бремене, Ганновере, Штутгарте и Кельне. В этих аэропортах также практически не будет работающих стоек обслуживания Lufthansa. Изменения в авиасообщении произойдут с 26 по 29 июля включительно. Всего будут отменены более 1000 рейсов, корректировки в планы придется внести 134 тыс. пассажиров.

Lufthansa и Ver.di ранее обсудили будущие зарплаты и условия труда в двух раундах переговоров. Следующий раунд назначен на 3-4 августа во Франкфурте-на-Майне, причем первое предложение авиакомпании профсоюз отклонил.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеманн из-за этого раскритиковал решение профсоюза, заявив, что «ранняя эскалация после всего двух дней тарифных переговоров, до сих пор проходивших в конструктивном ключе, наносит огромный ущерб». «Она [эскалация ситуации] затрагивает, прежде всего, наших пассажиров в пик сезона поездок. И ложится дополнительным тяжелым бременем на наших сотрудников в и без того сложный период воздушных перевозок», — добавил он.

Ранее газета Bild сообщала, что Lufthansa будет вынуждена до конца августа отменить 2 тыс. рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена из-за нехватки персонала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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