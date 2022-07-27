Объединенный профсоюз работников сферы услуг ФРГ Ver.di призвал сотрудников наземного обслуживания авиакомпании Lufthansa объявить однодневную забастовку 27 июля по всей стране. Соответствующее заявление размещено на сайте профсоюза.

К забастовке призывали 20 тыс. работников, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов. Таким образом Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Главный переговорщик и заместитель председателя Ver.di Кристин Беле, заявила, что ситуация в аэропортах становится хуже, а сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Из-за этого профсоюз требует увеличить зарплату работникам авиакомпании на 9,5%. Также Беле призвала клиентов авиакомпании отнестись к забастовке с пониманием.

Из-за объявленной забастовки Lufthansa вынуждена была отменить практически все рейсы в аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Также затронуты оказались и рейсы в других немецких городах — Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине, Бремене, Ганновере, Штутгарте и Кельне. В этих аэропортах также практически не будет работающих стоек обслуживания Lufthansa. Изменения в авиасообщении произойдут с 26 по 29 июля включительно. Всего будут отменены более 1000 рейсов, корректировки в планы придется внести 134 тыс. пассажиров.

Lufthansa и Ver.di ранее обсудили будущие зарплаты и условия труда в двух раундах переговоров. Следующий раунд назначен на 3-4 августа во Франкфурте-на-Майне, причем первое предложение авиакомпании профсоюз отклонил.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеманн из-за этого раскритиковал решение профсоюза, заявив, что «ранняя эскалация после всего двух дней тарифных переговоров, до сих пор проходивших в конструктивном ключе, наносит огромный ущерб». «Она [эскалация ситуации] затрагивает, прежде всего, наших пассажиров в пик сезона поездок. И ложится дополнительным тяжелым бременем на наших сотрудников в и без того сложный период воздушных перевозок», — добавил он.

Ранее газета Bild сообщала, что Lufthansa будет вынуждена до конца августа отменить 2 тыс. рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена из-за нехватки персонала.