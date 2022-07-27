Исполняющий обязанности председателя правления «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанских железных дорог») Хуснутдин Хасилов презентовал детали проекта строительства Кабульского железнодорожного коридора, который протянется на 750 км по маршруту «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Об этом сообщает Podrobno.uz.

«Специалистами рабочей группы уже проведено предварительное изучение проекта строительства железной дороги, подготовлены расчеты и предложения по пролеганию трассы, — сообщил он. — Полевая экспедиция по изучению нового маршрута железнодорожного коридора начнет работу уже в ближайшее время и завершится к концу этого года».

Ориентировочно реализация проекта обойдется в $4,6 млрд, а ожидаемый срок реализации составит пять лет. По предварительным расчетам Головного института по проектированию железных дорог и соответствующей инфраструктуры «Боштранслойиха», в ходе строительства будут возведены более 1,2 тыс. искусственных сооружений, в том числе три тоннеля, более 100 переездов и 336 мостов, 33 железнодорожные станции, 785 км линий электроснабжения и 790 км линий связи.

Проект позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры и соединит крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, Китая и Европы. Как обещают его создатели, в целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Ожидается, что уже в первые годы эксплуатации расчетные объемы перевозок вырастут до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — до 15 млн тонн в год.

Также в связи с проектом в экономический оборот будут вовлечены десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана, создано более 500 новых рабочих мест. Будут сформированы новые профессии, в том числе связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта. Таким образом, планируется, что около 15 млн жителей региона получат выгоду от реализации проекта.

Новая железная дорога должна связать десять населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана, она станет основной транспортной логистической магистралью для региона. Также в направлении пролегания новой железнодорожной линии будут проложены высоковольтные линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и CASA-1000.

Сегодня уже ведется подготовка к проведению полевой экспедиции по всему маршруту пролегания железной дороги. Экспедиция должна состояться в текущем году при поддержке Узбекистана и Пакистана, причем узбекские специалисты также создадут цифровую модель рельефа и ортофотопланы территории, где пройдет линия. Также до конца 2022 года планируется завершить работы по формированию предварительного технико-экономического обоснования проекта.

К началу сентября исследования маршрута должны завершиться, и на их основе будет разработано технико-экономическое обоснование. После этого будет разработана документация для проведения тендера, по результатам которого выберут компанию для строительства железной дороги через Афганистан, рассказал замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

Представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев также сообщил, что безопасность строительства коридора будут совместно обеспечивать Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Сейчас Узбекистан активно работает над привлечением международных инвестиций для реализации проекта Трансафганской железной дороги, отметил он. «Уже проявили интерес к этому проекту Россия и Казахстан. Мы очень надеемся, что к проекту подключится Китай», — подчеркнул Иргашев.

Железная дорога, соединяющая южный узбекистанский город Термез и Мазари-Шариф, функционирует с 2011 года. Сейчас по ней Узбекистан доставляет гуманитарные грузы для нуждающихся афганцев.