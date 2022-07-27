Лавров назвал африканским дипломатам причины «спецоперации» в Украине

Во время визита в столицу Эфиопии Сергей Лавров заявил африканским дипломатам о том, что текущий продовольственный кризис на континенте не связан с российской «спецоперацией» в Украине. Само же вторжение войск РФ в страну объяснил тем, что страны Запада «нарушили красную линию», создав на территории Украины «русофобское государство». #trtнарусском #лавров #эфиопия #дипломатия #политика #новости