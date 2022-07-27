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В Стамбуле открыли совместный координационный центр по зерну
В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по зерну. Его задача — обеспечить безопасный экспорт из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в рамках договоренностей планируется перевезти по зерновому коридору из Украины более 25 млн тонн зерна. #координационныйцентр #Черноморскийкоридор #зерно
В Стамбуле открыли совместный координационный центр по зерну / Others
27 июля 2022 г.
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