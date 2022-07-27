В Стамбуле открыли совместный координационный центр по зерну

В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по зерну. Его задача — обеспечить безопасный экспорт из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в рамках договоренностей планируется перевезти по зерновому коридору из Украины более 25 млн тонн зерна. #координационныйцентр #Черноморскийкоридор #зерно