Кыргызстан получит от России грант в $10 млн на поддержку бюджета, заявил министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев, его цитирует Economist.kg. Ожидается, что средства поступят уже осенью.

Власти Кыргызстана обещают потратить их на финансирование текущих потребностей в социальной сфере и до конца текущего года предоставить Минфину России отчет об использовании предоставленной помощи. Также Москва обязалась поставить Кыргызстану пожарную и аварийно-спасательную технику на $8 млн.

В феврале председатель кабмина Акылбек Жапаров поблагодарил председателя правительства России Михаила Мишустина за финансовую помощь, оказанную стране в конце прошлого года.

«В рамках председательства в органах Евразийского экономического союза кыргызская сторона приложит все усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов и достижения наших общих целей», — подчеркнул тогда министр. Жапаров уточнил, что Россия выделила $10 млн для поддержки бюджета, которые должны были быть перечислены до 31 марта 2022 года.

В конце июля председатель социального фонда Кыргызстана Бактияр Алиев утверждал, что если в бюджете страны будет достаточно денег, то в начале 2023 года пенсии могут повысить до размера прожиточного минимума. По его словам, в Конституции страны указано, что размер пенсии, социальных пособий и другой социальной помощи должен быть не ниже установленного законом размера прожиточного минимума, а социальный фонд прилагает все усилия, чтобы исполнить эту норму.

Сейчас средняя пенсия в Кыргызстане составляет 6,1 тыс. сомов (около 4,3 тыс. руб.), притом что сумма прожиточного минимума достигает 7,2 тыс. сомов (5,1 тыс. руб.). «Для увеличений размеров пенсии в этом году предусмотрены 800 млн сомов, из них 600 млн по линии Соцфонда, 200 млн — из бюджета. В январе увеличим 50% пенсионеров, а в течение года постараемся довести до 100%»,— говорил он.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев. По его словам, единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были горюче-смазочные материалы. «В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — уточнил Амангельдиев.