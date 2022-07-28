Толпы протестующих ворвались в иракский парламент

Массовые протесты охватили Ирак. Протестующие ворвались в здание парламента. Демонстранты выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны. Политический кризис в Ираке начался еще в октябре прошлого года после парламентских выборов. Политические силы страны так и не смогли сформировать новую власть. 27 июля Ирак побил свой же антирекорд — 290 дней без полноценного правительства. #trtнарусском #Ирак #Багдад #протест