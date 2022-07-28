В Нидерландах турчанка предотвратила ограбление

Турчанка Латифа Пекер, родом из Коньи, предотвратила ограбление пекарни своего сына в городе Девентер, Нидерланды. Когда она протирала витрину, неизвестный с кухонным топором попытался украсть деньги из кассы, но женщина повалила грабителя на пол и отхлестала тряпкой, после чего тот скрылся. Полиция начала поиски преступника. #trtнарусском #Нидерланды #турчанка #ограбление