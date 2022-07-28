ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Нидерландах турчанка предотвратила ограбление
Турчанка Латифа Пекер, родом из Коньи, предотвратила ограбление пекарни своего сына в городе Девентер, Нидерланды. Когда она протирала витрину, неизвестный с кухонным топором попытался украсть деньги из кассы, но женщина повалила грабителя на пол и отхлестала тряпкой, после чего тот скрылся. Полиция начала поиски преступника. #trtнарусском #Нидерланды #турчанка #ограбление
В Нидерландах турчанка предотвратила ограбление / Others
28 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us