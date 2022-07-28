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Тюлень напал на туристку на Гавайях
Отдых на Гавайях закончился для 60-летней учительницы начальной школы из Калифорнии, США, плачевно. Во время купания на нее напал тюлень. По сообщениям, это была самка тюленя-монаха, которая защищала своего детеныша. Женщина получила травмы лица, спины и рук. Ранее спасатели предупредили об опасности нахождения вблизи диких животных. #trtнарусском #Гавайи #США #тюлень #нападение #новости
Тюлень напал на туристку на Гавайях / Others
28 июля 2022 г.
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