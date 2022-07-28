Анкара и Нур-Султан договорились в два раза увеличить количество авиаперевозок между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По поручению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся визит делегации авиаперевозчиков страны во главе с руководителем комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым в Турцию. Также в переговорах приняли участие представители казахстанских авиакомпаний Air Astana и SCAT, турецкую сторону представляли авиаперевозчики Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

«По итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в два раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны», — сказано в сообщении пресс-службы.

К примеру, число авиарейсов из Нур-Султана в Стамбул будет увеличено с семи до 14 в неделю, а количество перелетов из Алма-Аты в Стамбул вырастет с 13 до 21 рейса. Также в сетке маршрутов появятся и новые направления.

Наращивание числа авиарейсов также будет способствовать покрытию растущего «транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию», заявили в министерстве. На переговорах также было решено обязательно назначать альтернативных вторых перевозчиков на маршрутах между Нур-Султаном, Алма-Аты и Стамбулом, что позволит пассажирам выбирать между разными авиакомпаниями.

Страны сотрудничают и по другим направлениям: в мае во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию прошла встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе нее министры подписали ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между двумя странами. В числе прочего они договорились о проведении совместных военных учений и взаимодействии в оборонной промышленности.

Также делегации двух стран заключили ряд других соглашений. Среди них меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации, соглашения о международных комбинированных перевозках грузов и упрощении процедур таможенного контроля, меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.