О том, что посольства США в ряде африканских государств переживают острейший кадровый дефицит, сообщило издание Foreign Policy. Недоукомплектованность дает о себе знать в дипломатических миссиях даже в тех районах, которые представляют собой стратегический интерес для Вашингтона. Внутренние документы ведомства свидетельствуют, что хронически пустует американское посольство в Судане. В последние месяцы вакантными было около половины постов в посольстве в Нигере. На 30% не заполнена дипмиссия США в Буркина-Фасо, на 20% — в Мали.

Конечно, официальные лица администрации Байдена утверждают, что эти цифры представляют собой иллюстрацию текущего момента, в то время как численность персонала постоянно меняется. Кроме того, высокопоставленные чиновники в Госдепе уверяют, что активно работают над заполнением пробелов в посольствах США в Африке и пытаются представить более привлекательные финансовые стимулы для тех, кто отправляется на континент, особенно в нестабильные с точки зрения безопасности страны.

Однако «постоянный и острый недостаток» кадров в Африке уже привлек внимание Капитолийского холма. Республиканец Джим Риш, который является членом сенатского комитета по международным отношениям, заметил в этой связи, что глобальные нужды и потребности внешнеполитического ведомства США огромны. «Ужасающая ситуация с кадрами и человеческими ресурсами иллюстрирует то, что Африка представляет собой второстепенную задачу, а не приоритет глобального масштаба», — делает вывод законодатель.

Это открывает окно возможностей для России и Китая на континенте, свидетельствуют эти оценки.

Особое возмущение в Конгрессе вызывает тот факт, что исполнительная власть на протяжении многих лет инвестировала в сектор безопасности ряда африканских игроков, однако сейчас даже не может найти людей, которые бы занялись дипломатией. «Это создает препятствия для нашей способности сохранять баланс между программами в сфере безопасности с программами, направленными на устранение коренных причин экстремизма и общей нестабильности», — констатирует сенатор-демократ Боб Менендес.

Инерция подходов

Отдельная проблема, что в таких условиях недостаток карьерных дипломатов компенсируется притоком низкоквалифицированного персонала. Джозеф Сигл, директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований при Национальном университете обороны в Вашингтоне, отмечает: ситуация приводит к тому, что на местах появляются люди, «которые не обязательно понимают динамику происходящего» или игнорируют те сети, контакты и установившиеся отношения, которые дают возможность делать работу более эффективно.

По словам действующих и отставных сотрудников дипломатического ведомства, фактором кадрового кризиса является существующая структура стимулов, которая не дает возможность омолодить дипкорпус. На некоторых должностях семьям и супругам не разрешается сопровождать дипломатов по соображениям безопасности. В некоторых локациях члены семьи могут столкнуться с трудностями в поиске работы или с отсутствием возможности устроить детей в нормальную школу.

Это, говорят специалисты, отчасти влияет на решение высококвалифицированного профессионала среднего звена бороться за должности заметно более низкого уровня, к примеру, в посольствах США в Южной Африке, а не претендовать на более высокий пост в Мали или Судане.

Помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи признает, что существование кадровых проблем влияет на качество внешней политики. «Мы были бы более влиятельными, действенными и эффективными, если бы у нас было больше кадровых ресурсов», — говорит она. Тем не менее, Фи демонстрирует сомнительную уверенность в том, что положение ее страны на континенте может спасти историческая привлекательность американского дипломатического бренда.

Государственный департамент преодолевал подобный тип проблем с дипломатическим присутствием в Ираке и Афганистане. Правда, тогда ему пришлось предложить дипломатам более высокую заработную плату, короткий срок службы и ускоренный формат продвижения по карьерной лестнице. В посольствах США в некоторых странах Африки еще нет такой системы стимулов.

Годы недофинансирования

Американский демократический истеблишмент пытается спроецировать ответственность за кризис дипломатии на администрацию Дональда Трампа. В первый год его правления Госдеп потерял около 60% своих карьерных послов, отмечалось в одном из специальных докладов, представленных Сенату. Кроме того, за три года президентства политика-республиканца примерно десять позиций помощников или заместителей госсекретаря оказались либо пустыми, либо отданными в руки временно исполняющих обязанности.

Однако проблема кадрового голода возникла еще до прихода к власти республиканской администрации, уверяет Элизабет Шакелфорд, старший научный сотрудник Чикагского совета по глобальным делам и бывший дипломат. Она отмечает, что еще в 2013 году в Южном Судане ей приходилось занимать несколько постов сразу, потому что начальство не могло заполнить ни одну из вакансий. «Я была всем консульским отделом и половиной политического отдела посольства в раздираемой войной стране», — вспоминает Шакелфорд.

Эксперт называет кадровый голод в посольствах США в Африке «самоусиливающейся проблемой».

Иллюстративно, что тенденцию не удалось преломить с приходом в 2021 году к власти Джо Байдена. Свыше 30% сотрудников американского дипломатического ведомства обдумывали вариант с уходом в отставку в первый год его президентства, отмечалось в исследовании Института изучения дипломатии и Гарвардской школы Кеннеди. Среди факторов, побуждающих их к уходу, респонденты называли нуждающийся непрозрачный процесс назначений, низкий темп карьерного роста и предвзятость высокостоящих руководителей.

Как замечает старший политический аналитик американского исследовательского центра RAND Майкл Мазарр, кадровый кризис в Госдепе представляет собой недооцененный риск для государственного управления США. «Годы недофинансирования, нехватка персонала, ставка на похожие на крепости посольства за пределами городских центров, но, более того, культурные плюс управленческие проблемы, которые никуда не исчезнут», — обращает внимание эксперт.

По его словам, в ситуации нет ничего нового: еще в 2001 году экс-госсекретарь Колин Пауэлл пообещал Госдепу крупные реформы, потому что власть внутри ведомства была слишком рассредоточена, ответственного было трудно найти, а решения принимались слишком долго. Но с тех пор мало что изменилось.

«Госдеп является домом для тысяч чрезвычайно преданных своему делу профессионалов. Однако есть много свидетельств того, что, как и во многих крупных учреждениях в наши дни, накопившаяся бюрократия, процессы и привычки являются препятствием для их эффективности», — считает Мазарр. По его словам, усилия администрации Байдена в том, чтобы вернуть лоск дипломатической службе, кажутся слишком неполными и далекими от реальной программы преобразований. Ведомство нуждается в более системных реформах.