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Российские паспорта получили 120 тыс. выходцев из Центральной Азии
Более 120 тыс. жителей государств Центральной Азии получили российское гражданство за последние полгода. Больше всего среди них таджикистанцев
Российские паспорта получили 120 тыс. выходцев из Центральной Азии
Российские паспорта получили 120 тыс. выходцев из Центральной Азии / Others
28 июля 2022 г.

С начала года гражданство России получили 121 089 представителей центральноазиатских стран, следует из данных МВД России. Больше всего среди получателей российских паспортов оказалось таджикистанцев — 74 162 человека, на втором месте оказались казахстанцы (21 647 человек), на третьем — узбекистанцы (13 099 человек). Также россиянами стали 10 632 кыргызстанца и 1 549 туркменистанцев.

Всего за шесть месяцев гражданство России получили 287 503 человека, в том числе — 104 168 граждан Украины. Российский вид на жительство имеют 109 593 таджикистанца, 78 705 узбекистанцев, 44 856 казахстанцев, 14 137 кыргызстанцев и 3 775 туркменистанцев.

Также МВД привело данные о количестве поставленных и снятых с миграционного учета иностранцев. Среди них больше всего граждан Узбекистана: 3 110 049 из них зарегистрировались, а 2 542 572 были сняты с учета. В России также встали на учет 2 156 025 таджикистанцев, 1 751 643 были сняты с учета, 266 509 казахстанцев (224 814 сняты с учета), 516 729 кыргызстанцев (410 979 сняты с учета) и 39 513 туркменистанцев (35 158 сняты с учета).

Ранее сообщалось, что в 2021 году гражданство России получили свыше 205 тысяч жителей стран Центральной Азии. Как и сейчас, по количеству полученных паспортов лидировал Таджикистан, 103,7 тысячи уроженцев которого стали россиянами. На втором месте оказались жители Казахстана (49,9 тысячи человек), на третьем – узбекистанцы (31,9 тысячи), на четвертом — кыргызстанцы (19,2 тысячи). Уроженцы Туркменистана из-за своей малочисленности вошли в категорию «другие страны». Всего в 2021 году российскими гражданами стали 735,4 тысячи иностранцев — это рекорд как минимум с 2000 года.

Больше всего российских паспортов в прошлом году было оформлено в Ростовской области, граничащей с ОРДО (отдельными районами Донецкой области): там гражданство получили 42,3%, или 310,8 тыс. человек. Далее следуют Подмосковье (7,1%, или 52 тыс. человек), Москва (4,9%, или 35,9 тыс. человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (совокупно 3,9%, или 28,5 тыс. человек). Это 58% от общего числа получивших российские паспорта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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