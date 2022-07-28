С начала года гражданство России получили 121 089 представителей центральноазиатских стран, следует из данных МВД России. Больше всего среди получателей российских паспортов оказалось таджикистанцев — 74 162 человека, на втором месте оказались казахстанцы (21 647 человек), на третьем — узбекистанцы (13 099 человек). Также россиянами стали 10 632 кыргызстанца и 1 549 туркменистанцев.

Всего за шесть месяцев гражданство России получили 287 503 человека, в том числе — 104 168 граждан Украины. Российский вид на жительство имеют 109 593 таджикистанца, 78 705 узбекистанцев, 44 856 казахстанцев, 14 137 кыргызстанцев и 3 775 туркменистанцев.

Также МВД привело данные о количестве поставленных и снятых с миграционного учета иностранцев. Среди них больше всего граждан Узбекистана: 3 110 049 из них зарегистрировались, а 2 542 572 были сняты с учета. В России также встали на учет 2 156 025 таджикистанцев, 1 751 643 были сняты с учета, 266 509 казахстанцев (224 814 сняты с учета), 516 729 кыргызстанцев (410 979 сняты с учета) и 39 513 туркменистанцев (35 158 сняты с учета).

Ранее сообщалось, что в 2021 году гражданство России получили свыше 205 тысяч жителей стран Центральной Азии. Как и сейчас, по количеству полученных паспортов лидировал Таджикистан, 103,7 тысячи уроженцев которого стали россиянами. На втором месте оказались жители Казахстана (49,9 тысячи человек), на третьем – узбекистанцы (31,9 тысячи), на четвертом — кыргызстанцы (19,2 тысячи). Уроженцы Туркменистана из-за своей малочисленности вошли в категорию «другие страны». Всего в 2021 году российскими гражданами стали 735,4 тысячи иностранцев — это рекорд как минимум с 2000 года.

Больше всего российских паспортов в прошлом году было оформлено в Ростовской области, граничащей с ОРДО (отдельными районами Донецкой области): там гражданство получили 42,3%, или 310,8 тыс. человек. Далее следуют Подмосковье (7,1%, или 52 тыс. человек), Москва (4,9%, или 35,9 тыс. человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (совокупно 3,9%, или 28,5 тыс. человек). Это 58% от общего числа получивших российские паспорта.