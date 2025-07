Новая партия, созданная десятками выходцев из Демократической и Республиканской партий, в ближайшие дни начнет работу в США. Ее основатели дали ей название «Вперед» (Forward), сообщаетReuters.

Слоганом новой партии будет «Не левые. Не правые. Движущиеся вперед» (Not Left. Not Right. Forward). Объединение сформируют путем слияния движений Serve America Movement и Renew America Movement.

Его возглавят бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор Нью-Джерси, республиканец Кристин Тодд Уитман. По их словам, они надеются, что центристский «Вперед» станет жизнеспособной альтернативой двум основным партиям США. Основатели партии пообещали, что она будет обращаться к тем избирателям, которые встревожены, как они считают, «недееспособной двухпартийной системой Америки».

Янг и Тодд в подтверждение своих слов сослались на прошлогодний опрос Gallup, по результатам которого стало известно, что рекордные две трети американцев уверены в необходимости третьей стороны в политической системе США.

Новая партия планирует провести около двух десятков мероприятий этой осенью для привлечения членов. Официальный запуск работы состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый полноценный съезд — летом 2023 года.

Традиционно в США политику определяют две основные партии — Республиканская и Демократическая. Кандидаты от этих партий побеждают на президентских выборах с 1852 года (в 1848 году президентом стал Закари Тейлор от Партии вигов, больше кандидаты от этой партии на выборах не побеждали). Кроме основных, в стране работают почти 40 малых партий, называемых «третьими», но они не оказывают какого-либо существенного влияния на политику.

В конце июня политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер утверждал, что американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между двумя основными партиями. Баланс сил, который до сих пор удавалось сохранять, становится тем более хрупким, чем более радикальных ценностей придерживаются люди, говорил он.

Нынешний президент США, демократ Джо Байден неоднократно подвергался критике избирателей и СМИ в последнее время. Так, в июне газета The Wall Street Journal негативно отозвалась о его предложении по налоговым каникулам на топливо. Это вряд ли сможет решить проблему топливного кризиса, зато такой ход может привлечь избирателей к поддержке Демократической партии, которой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс нужны новые голоса, говорилось в публикации.