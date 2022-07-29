В Анголе на руднике обнаружили розовый алмаз размером в 170 карат

На руднике Лупо в Анголе нашли розовый алмаз в 170 карат. Драгоценному камню дали название «Роза Луло». Он стал одним из самых крупных за последние 300 лет. Эксперты считают, что «Роза Луло» сравнима по цене с другим розовым бриллиантом Pink Star весом 59,6 карата, который был продан в 2017 году за 71,2 млн долларов. #trtнарусском #алмаз #розовыйбриллиант #Ангола #розовый #бриллиант #рудники #новости #драгоценности