С начала войны 7 октября 2023 года Израиль разрушил более 88% территории сектора Газа, сбросив 125 тыс. тонн взрывчатки и нанеся ущерб на $62 млрд, говорится в статистическом отчете, опубликованном пресс-службой администрации эксклава на 650-й день конфликта.

По их данным, из-за бомбардировок и наземных операций были вынуждены покинуть свои дома 2 млн человек, а из 360 кв. км территории анклава 77% находится под контролем израильской армии. Общее число погибших и пропавших без вести, согласно отчету, достигло 67 880 — в том числе 19 тыс. детей и 12,5 тыс. женщин. Минздрав Газы называет другую цифру — 58 667 убитых, объясняя расхождение тем, что в его статистику включены только официально зарегистрированные смерти в больницах.

Под завалами, по оценкам властей сектора, все еще находятся около 9,5 тыс. человек. Также сообщается о гибели 1 590 медработников, 228 журналистов и 777 сотрудников гуманитарных миссий. Сотни тысяч получили ранения, 4,7 тыс. человек перенесли ампутации. Среди жертв — 68 детей, умерших от истощения, и 17, погибших от холода в лагерях переселенцев.

По данным отчета, 44,5 тыс. детей остались без хотя бы одного из родителей. Более 2 млн человек заразились инфекционными заболеваниями, включая 71 тыс. случаев гепатита. Кроме того, власти сектора утверждают, что израильские военные изъяли 2 420 тел из кладбищ и создали семь братских могил прямо на территории больниц.

Всего, по утверждению властей Газы, Израиль разрушил 38 больниц, 96 амбулаторий, уничтожил или повредил 538 школ, разрушил 833 мечети, три церкви и 40 кладбищ. Более 288 тыс. семей остались без крова: 223 тыс. домов разрушены полностью, еще 130 тыс. признаны непригодными для жизни. Удары также пришлись по 261 приюту.