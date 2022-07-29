С января по июль 2022 года в Турцию приехали около миллиона российских туристов, больший турпоток ожидается на курорты страны во второй половине года, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью «России 24», его слова цитирует «Интерфакс».

«Туризм в нашей стране ассоциируется с Турцией, и это очень важная сфера. Сейчас, что называется, пик сезона. И мы уже можем подвести итог первого полугодия в туристической сфере. Речь идет о турпотоке в провинции Анталья и Мугла, — подчеркнул он. — За первые полгода Турцию посетили около миллиона российских туристов. Это хорошо, это немало».

«Ковид сыграл свою роль. Также сказалось некоторое сокращение авиасообщения и подорожание туристических услуг, — сказал Ерхов. — Вторая половина года с точки зрения туризма у нас более плодотворная, и мы ожидаем 2,5-3 млн россиян во втором полугодии».

Также стало известно, что во втором квартале года доходы Турции от туризма выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $8,7 млрд. Это следует из данных Института статистики Турции за апрель-июнь 2022 года. Поступления в бюджет страны от туристической отрасли увеличились на 190,2% в годовом исчислении.

При этом 83,8% доходов от туризма, за исключением расходов на роуминг мобильных телефонов и яхтенные услуги, были получены от иностранных туристов. Еще 16,2% доходов в стране получили от турецких граждан, проживающих за рубежом. Всего расходы на личные нужды составили $6,2 млрд, а расходы на турпакеты — $2,4 млрд.

За второй квартал 70,4% иностранных туристов посетили Турцию в основном для «путешествий, развлечений, спорта и культурных мероприятий», 14,8% приехали в страну, чтобы «навестить родственников и друзей», 6,7% — ради для шоппинга.

К концу года товарооборот между Россией и Турцией может достигнуть $60 млрд. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на главу Российско-турецкого делового совета Кани Карааслана. «К настоящему времени товарооборот между двумя странами превысил $30 млрд и движется к отметке в $50 млрд, — заключил он. — К концу года он может вырасти до $60 млрд, если центробанкам двух стран удастся предотвратить потери, вызванные курсовой разницей».

Карааслан также выступил за переход инвесторов и экспортеров к взаимным расчетам в национальных валютах. Для развития двусторонней торговли следует строить не текущие, а долгосрочные планы, ориентированные на 5-10 лет, уверен он. «Это тем более очевидно, учитывая, что санкции Запада в отношении России, скорее всего, будут продлены», — указал глава деловой ассоциации.