Катарский Красный Полумесяц и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции в ходе встречи в Дохе подписали соглашение о строительстве деревни в районе Аль-Баб для перемещенных сирийцев на 1 тыс. домов. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млн, отмечает Anadolu.

По договоренности сторон, в поселке будут созданы корпуса площадью 50 кв. м. каждый. В районе, где строятся дома, будут расположены мечеть, школа, поликлиника и магазины.

Как заявил глава турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями Юнус Сезер, целью проекта является улучшение условий жизни перемещенных сирийцев, которые в настоящее время живут в палатках. Сезер отметил «отличное сотрудничество» между Турцией и Катаром в рамках гуманитарных усилий в Сирии и добавил, что Доха также играет решающую роль в оказании помощи сирийским беженцам.

Ранее Турция запустила проект по восстановлению инфраструктуры на севере Сирии, благодаря которому около 500 000 сирийцев смогли вернуться на родину. Для местных жителей было возведено 3000 жилых домов из пеноблоков в Идлибе и Азазе, и часть обитателей палаток смогли получить нормальное жилье. В настоящий момент строительные работы продолжаются, а Турция привлекает зарубежных партнеров для участия в них.

Турецкий Красный полумесяц продолжает оказывать поддержку жителям Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии. Наряду с ежедневной раздачей хлеба и продовольствия, проводимой среди тысяч малоимущих сирийских семей, организация также обеспечила необходимой одеждой 1,5 млн сирийцев.

Ранее ООН уже называла Турцию ключевой страной в оказании гуманитарной помощи сирийским беженцам. Предоставив убежище миллионам сирийцев, страна зарекомендовала себя в качестве самого щедрого государства в мире, указывал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.