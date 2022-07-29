ПОЛИТИКА
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Страны ШОС намерены совместно бороться с фейками и продовольственным кризисом
В Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В преддверии саммита, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде, участники обсудят перспективы членства Ирана и Беларуси, а также вопросы совместного противостояния фейкам и продовольственной безопасности. #ШОС #Ташкент #Иран
Страны ШОС намерены совместно бороться с фейками и продовольственным кризисом / Others
29 июля 2022 г.
Истории
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