Страны ШОС намерены совместно бороться с фейками и продовольственным кризисом

В Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В преддверии саммита, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде, участники обсудят перспективы членства Ирана и Беларуси, а также вопросы совместного противостояния фейкам и продовольственной безопасности. #ШОС #Ташкент #Иран