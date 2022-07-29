Военно-воздушные силы США начнут поэтапно отказываться от эксплуатации стратегических разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk, пишет Breaking Defense. К фискальному 2027 году БПЛА окончательно перестанут использоваться.

В публикации приводится ссылка на письмо сотрудника Центра управления жизненным циклом ВВС, который информирует компанию Northrop Grumman о сроках завершения производства самой современной версии RQ-4. «Northrop Grumman будет основывать свои планы уменьшения производства и управления жизненным циклом с ожиданием того, что весь флот ВВС США Global Hawk выведут из эксплуатации в 2026 году», — сказано в письме.

Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек. По ее словам, ведомство планирует вывести из эксплуатации девять беспилотников Global Hawk Block 40 в 2027 финансовом году, что позволит использовать «более устойчивые» технологии наблюдения.

Еще в октябре прошлого года ВВС отказались от устаревших Global Hawk Block 20, а к 2023 году они планируют снять с вооружения дроны версии Block 30.

Хотя название преемника Global Hawk не указывается, есть информация о том, что им может стать секретный самолет-шпион RQ-180, который в настоящий момент разрабатывается инженерами Northrop Grumman. Кроме этого, ВВС США могут начать использовать для сбора разведданных новейшие спутники с датчиками GMTI, и в этом случае в эксплуатации высотных бепилотников не будет надобности.

Объявленный устаревшим RQ-4 Global Hawk совершил первый полет в 1998 году, а в 2006 году военные начали использовать его для разведывательных задач. Версия Block 40, которая совершила полет в 2009 году, получила мультиплатформенный радар MP-RTIP.

Ранее дроны Global Hawk замечали в небе над акваторией Черного моря, куда они прилетают с итальянской авиабазы Сигонелла. Одновременно с беспилотниками в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был тогда зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry Вооруженных сил Люксембурга.