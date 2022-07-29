Первое судно с украинским зерном выйдет из Черноморска

Первая партия украинского зерна в рамках стамбульского соглашения выйдет из украинских портов 29 июля. Об этом рассказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины. #trtнарусском #ООН #зерно #Украина #Гриффитс