ПОЛИТИКА
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Первое судно с украинским зерном выйдет из Черноморска
Первая партия украинского зерна в рамках стамбульского соглашения выйдет из украинских портов 29 июля. Об этом рассказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Послы стран Группы семи (G7) и Турции приехали в Одессу, чтобы лично присутствовать во время возобновления экспорта зерна с территории Украины. #trtнарусском #ООН #зерно #Украина #Гриффитс
зерно / Others
29 июля 2022 г.
Истории
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