ПОЛИТИКА
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Лавров и Блинкен обсудят по телефону обмен заключенными
МИД РФ в ближайшие дни согласует дату телефонного разговора Лаврова с Блинкеным. Стороны планируют обсудить обмен заключенными и вывоз зерновых по Стамбульскому соглашению. По словам Лаврова, ситуацию в Украине стороны обсуждать не будут, поскольку ранее Блинкен отказался вести переговоры от имени Киева. Глава МИД РФ также заявил, что все страны ШОС поддержали заявку Беларуси на членство в организации. #trtнарусском #Блинкен #Лавров #обмен
Лавров и Блинкен обсудят по телефону обмен заключенными / Others
29 июля 2022 г.
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