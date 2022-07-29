Лавров и Блинкен обсудят по телефону обмен заключенными

МИД РФ в ближайшие дни согласует дату телефонного разговора Лаврова с Блинкеным. Стороны планируют обсудить обмен заключенными и вывоз зерновых по Стамбульскому соглашению. По словам Лаврова, ситуацию в Украине стороны обсуждать не будут, поскольку ранее Блинкен отказался вести переговоры от имени Киева. Глава МИД РФ также заявил, что все страны ШОС поддержали заявку Беларуси на членство в организации. #trtнарусском #Блинкен #Лавров #обмен