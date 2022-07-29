Израиль направил в Москву межведомственную делегацию, чтобы урегулировать спор о потенциальном закрытии в России организаций, занимающихся вопросами еврейской общины. За последние дни ситуация вокруг выпущенных российскими органами юстиции предупреждений агентству «Сохнут» и похожим структурам дала повод спекулировать на появлении дистанции в контактах между двумя странами на фоне активных призывов администрации президента США Джо Байдена к ближневосточному союзнику присоединиться к давлению на Кремль.

О кризисной симптоматике прежде всего говорят оппоненты нынешнего израильского правительства, возглавляемого премьер-министром Яиром Лапидом. Так, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху возложил на кабмин ответственность за споры о статусе российского отделения «Сохнута». «В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией, и в последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», — заявил бывший премьер-министр.

Тем не менее, в Кремле и в канцелярии Лапида делают акцент, что никакого кризиса в отношениях нет. Стороны публично сходятся в том, что это тот вопрос, который лежит исключительно в юридической плоскости с учетом действующего в России закона об иностранных агентах. Представители Лапида, в свою очередь, парируют обвинения со стороны Нетаньяху, указывая на то, что лидер оппозиции лично отказывается от положенного ему получения сводок о вопросах в сфере безопасности, которые могли бы развеять все опасения.

Впрочем, сохраняющимся индикатором кризисных явлений остаются резкие высказывания российского дипведомства, которое на уровне официального представителя Марии Захаровой обвинило израильтян в «абсолютно неконструктивной» и «необъективной риторике» по поводу ситуации вокруг Украины и усложнении двусторонних отношений.

С расчетом на выборы

Внешние признаки трений, безусловно, сформировали комфортную «точку входа» для политических оппонентов нынешнего израильского правительства. Неслучайно на фоне ситуации вокруг «Сохнута» в ивритоязычных изданиях появились сведения о недовольстве российского руководства тем, что премьерское кресло после Нафтали Беннета на время подготовки страны к очередным парламентским выборам занял Яир Лапид. Характер сообщений выглядел как стремление повысить градус в отношениях на фоне украинского досье.

Партия «Ликуд» 25 июля отметилась сразу двумя скандалами, связанными с лояльными по отношению к Кремлю высказываниями функционеров. Экс-депутат Кнессета Оснат Марк навлекла на себя критику тем, что назвала Россию «лучшим союзником», заметив вместе с тем, что Лапид «с большим талантом» толкает ее в объятья врагов Израиля. Другой эпизод произошел с депутатом от «Ликуда» Исраэлем Кацем, который пообещал: в случае победы сторонников Нетаньяху двусторонние отношения Израиля с Кремлем моментально улучшатся.

Наблюдатели полагают, что на фоне приближающихся в ноябре выборов в Кнессет, пятых по счету за последние несколько лет, однопартийцы лидера израильской оппозиции пытаются оседлать инерцию старых подходов. Как известно, характерной чертой предвыборных кампаний Нетаньяху и «Ликуда», особенно в последние несколько лет, были попытки апеллировать к качеству его личной коммуникации с президентом Владимиром Путиным, что, очевидно, отражало желание завоевать расположение русскоязычной общины.

Сейчас электоральный вес «русской улицы» оценивается в 12-14 мандатов (в 120-местном парламенте), и ее голоса имеют все шансы стать решающими. Однако пытаться преподнести ей те нарративы, которые существовали в предвыборном дискурсе до начала войны в Украине, возможно, выглядит опрометчиво. Так, по ряду наблюдений, подчеркнуто нейтральная позиция министра финансов Авигдора Либермана по Украине стоила его партии «Наш дом — Израиль» потери позиций в рейтингах среди русскоязычной общины.

Однако пока в Израиле нет точных социологических исследований, насколько подходы местных политиков к Кремлю, будут определяющим фактором в электоральном поведении русскоязычной общины.

Усилить ПВО

Но наибольшее окно возможностей нынешние споры между Россией и Израилем, как кажется, открывают для сирийского режима и его союзника в лице Ирана. Именно конфликт между Кремлем и правительством Нетаньяху из-за оказавшегося на линии огня самолета Ил-20 в 2018 году привел к появлению в сирийском контексте тезиса о необходимости наращивания противовоздушных возможностей официального Дамаска. Сейчас представители режима вполне могли бы капитализировать расхождения между РФ и Израилем и сделать запрос на подобное усиление.

На днях министр обороны Бени Ганц заявил, что около двух месяцев назад из С-300 произошли запуски ракет по самолетам Армии обороны (ЦАХАЛ), которые работали по целям в районе Дамаска. Это в корне меняет качество прогнозов о том, как двусторонняя линия деконфликтации может сработать в следующий раз в результате потенциального форс-мажора.

Сейчас иранские агентства, ссылаясь на ивритоязычные издания, активно распространяют неподтвержденные сведения о якобы достигнутых договоренностях между Москвой, Тегераном и сирийским режимом по оснащению последнего ЗРС С-400, а также передаче ему контроля над С-300: по ряду предположений, до настоящего момента армия Башара Асада могла самостоятельно использовать только старые С-200. Характер иранских сообщений четко свидетельствует о намерении оппонентов Израиля в регионе сыграть на росте рисков для воздушных рейдов ЦАХАЛ.

«В течение достаточно долгого времени между Россией и Израилем существовало спокойное понимание того, что Москва не будет пытаться блокировать израильские воздушные удары по связанным с Ираном целям в Сирии до тех пор, пока силы асадовского режима будут в безопасности», — напомнил в разговоре с TRT на русском бывший спецпредставитель США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. По его словам, такая конфигурация не могла не раздражать иранское руководство.

Сейчас же многое будет зависеть от того, насколько свободной, с учетом дипломатической конъюнктуры, останется израильская авиация в небе над Сирией. Частые сигналы тревоги со стороны Иордании о растущей милитаризации ее северных границ, а также сохраняющаяся конфликтогенность провинций Дераа, Кунейтра и Сувейда дают понять, за влияние в каком регионе Арабской Республики будет разворачиваться противостояние в ближайшем будущем. И углубление противоречий между Россией и Израилем вряд ли станет положительным фактором в этой борьбе.