Конфликт между администрацией Дональда Трампа и федеральной судебной системой резко обострился. 18 марта юристы команды Трампа потребовали отстранить судью, который заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов. При этом юристы отказались отвечать на ряд вопросов в суде.

Администрация Трампа уже несколько недель оспаривает полномочия судов ограничивать действия президента, атакуя федеральных судей, выносящих общенациональные запреты, и находя способы обходить невыгодные решения.

Юридическое сообщество и демократы считают это угрозой разделению властей. «Мы наблюдаем беспрецедентное сопротивление судебным предписаниям», — заявил профессор права Джорджтаунского университета Стив Владе.

Апофеозом противостояния стало заседание, где судья Джеймс Босберг потребовал объяснить, почему администрация проигнорировала его приказ развернуть депортационные рейсы. Минюст сослался на устный характер распоряжения, на что судья отреагировал скептически: распоряжение было в виде судебного решения, опубликованного в соцсетях и на сайте суда. Этого достаточно для того, чтобы требовать от Трампа беспрекословно его соблюдать.

Босберг заблокировал применение Акта о враждебных иностранцах 1798 года, позволявшего Трампу депортировать венесуэльцев без суда. Однако самолеты с депортируемыми все же вылетели. Как показал анализ New York Times (NYT), Трамп намеренно проигнорировал решение суда, по сути нарушив закон.

Минюст заявил, что не может раскрывать детали решения Трампа, прикрываясь «‎‎секретностью и государственной важностью‎»‎. В ответ Босберг распорядился предоставить письменные заверения о том, что после его приказа никто не был депортирован по этому закону.

Как отмечает NYT, Трамп тайно подписал указ о применении Акта 1798 года для депортации членов банды Tren de Aragua. Уже на следующий день суд заблокировал этот шаг. Тем не менее три рейса успели вылететь, два — до решения суда, третий — после.



По сути, Трамп напрямую бросил вызов судебной системе, как бы задавая вопрос: ну и что вы мне сделаете?



