Как заявил неназванный представитель администрации президента США в комментарии телеканалу CNBC, совокупная пошлина на китайский импорт теперь составляет 145%. Это стало результатом нового указа Дональда Трампа от 9 апреля, которым он повысил базовые тарифы для Китая с 84% до 125%.

Новые меры идут в дополнение к действующим с марта 20-процентным пошлинам, введенным в связи с обвинениями в поставках фентанила из Китая в Соединенные Штаты. По словам чиновника, речь идет об экономическом ответе на «неприемлемое поведение Пекина».

При этом Трамп временно приостановил рост пошлин на товары из большинства других стран, хотя ранее планировал ввести новые тарифы с полуночи 10 апреля. Исключением стал только Китай, для которого ужесточенные меры вступили в силу в полном объеме.

Ранее китайские власти заявили, что сохраняют решимость «продолжать борьбу» и уже направили протест в ВТО, назвав действия Вашингтона «безрассудными» и угрожающими глобальной стабильности. Для сдерживания падения юаня Народный банк Китая потребовал от госбанков сократить покупки долларов.

Мировые рынки отреагировали негативно на обострение торговой войны: индекс S&P 500 приближается к медвежьему тренду, доллар слабеет, а инвесторы распродают даже такие традиционно надежные активы, как казначейские облигации США.

Несмотря на эти последствия, Трамп охарактеризовал введенные тарифы как «постоянные» и настаивает, что они заставляют другие страны садиться за стол переговоров.