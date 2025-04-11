Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Анталию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Венгрией, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган отметил укрепление сотрудничества между двумя странами и подчеркнул, что углубление партнерства в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика и оборонная промышленность, отвечает общим интересам Анкары и Будапешта.

Глава турецкого государства также подчеркнул важность развития отношений между Турцией и Евросоюзом для обеспечения безопасности и благополучия Европы.

Он добавил, что Турция с самого начала занимает принципиальную позицию в вопросе достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и считает важным продолжение контактов с партнерами по этому направлению.