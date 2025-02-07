ПОЛИТИКА
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ВСУ продвигаются вглубь России?
Украинские военные продолжают наступление в Курской области, продвинувшись на 5 км и взяв под контроль хутор Колмаков, сообщает Институт изучения войны
ВСУ продвигаются вглубь России?
Курск / Reuters
7 февраля 2025 г.

Украинские силы продолжают наступательные действия в Курской области и взяли под контроль по крайней мере один населенный пункт, говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 7 февраля.

Геолоцированные кадры показывают присутствие украинских военных в хуторе Колмаков и их продвижение к юго-западу от Махновки, а также на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы Суджа-Обоянь. Также сообщается о входе ВСУ в Фанасеевку, но неясно, удерживают ли они населенный пункт.

Колмаков — небольшой хутор к юго-востоку от Суджи, где до войны проживало 79 человек.

Российские военные блогеры, подтверждая тактические успехи ВСУ, утверждают, что российские войска уничтожили значительное количество техники. По их данным, украинские силы не достигли главной цели наступления и не смогли прорваться в Уланок.

Минобороны России заявило, что все атаки ВСУ отражены, а их контрнаступление в Черкасской Конопельке и Уланке сорвано.

Украинское наступление в Курской области началось в августе прошлого года. С тех пор часть территории региона остается под контролем ВСУ. Российская армия отбила часть позиций, но Суджа и прилегающие районы остаются зоной боев.

Украинские власти называют операцию в Курской области важным шагом для укрепления позиций Киева на возможных мирных переговорах. Критики же указывают, что за последние полгода российские войска продвинулись в Донецкой области, захватив ряд населенных пунктов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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