Белый дом на уровне координатора по Ближнему Востоку Бретта Макгерка сообщил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ядерной сделки, с Ираном «крайне маловероятно» в ближайшем будущем. Бюрократ, известный своим пагубным влиянием на внешнюю политику администрации президента Джо Байдена, предположил, что иранские визави хотели бы добавления в текст договора таких условий, которые бы во внутригосударственных дебатах в Иране усилили аргументы тех, кто выступает за сделку.

В этой связи, как уточнил Макгерк, власти США намерены применить очередные санкции против Исламской Республики, чтобы углубить ее дипломатическую изоляцию, «но не обострять ситуацию без необходимости». По словам чиновников, присутствовавших на его брифинге, силовой вариант остается «на столе», но только на крайний случай. Соответствующая опция уже не является фактором противоречий с Израилем, пояснили в Вашингтоне. Основной предмет споров с ближневосточным союзником сводится к вопросу о содержании нового СВПД.

В свою очередь, иранские официальные лица дают понять, что их страна не списывает со счетов переговоры. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян отмечает в разговоре с коллегами из стран региона, что перспектива достижения компромисса «зависит от реалистичного поведения и гибкости американской стороны». Тегеран серьезно относится к заключению «прочной и надежной сделки», подчеркивает шеф дипломатического ведомства. Но западные дипломаты считают, что ответственность за простой диалога с марта несет на себе Иран.

В статье главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля для издания Financial Times отмечается, что сделка, которая в настоящее время находится на столе, «не является идеальным соглашением, но касается всех основных элементов и включает в себя с трудом достигнутые компромиссы для всех сторон». По его словам, переосмыслить текст договоренностей или добавить к нему новые условия практически невозможно. Боррель подчеркнул, что «пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано».

Переговоры на шесть лет

Предпринятая не так давно попытка сменить локацию переговоров с Вены на Доху не помогла участникам ядерного диалога. Дипломаты западных стран обвинили Иран в том, что вместо того, чтобы закрыть все нерешенные содержательные вопросы, его представители захотели возобновить переговоры на условиях, которые были согласованы по состоянию на февраль, в то время как достижения мартовских раундов учтены не были. Американский и европейский официоз уверен, что иранские визави намерены выиграть больше времени.

Однако консервативные обозреватели в США отмечают, что иранская сторона колеблется, потому что попросту не может удостовериться в прочности потенциальной сделки. СВПД пережил настоящие американские гонки, получив жизнь в эпоху администрации Барака Обамы, натолкнувшись на попытку денонсации при Дональде Трампе и снова обретя импульс на фоне усилий нынешней команды в Белом доме. У Исламской Республики есть все основания ожидать, что следующие президентские выборы в США в очередной раз изменят всю конфигурацию.

Такие опасения не прочь подогреть республиканский истеблишмент, представители которого, даже оставив должности внутри президентской администрации, наносят визиты диссидентам иранского происхождения и дают обещания разорвать восстановленный СВПД в случае прихода к власти. Интенсификация подобных контактов на уровне экс-вице-президента Майкла Пенса и бывшего госсекретаря Майкла Помпео может свидетельствовать как минимум об их амбициях с прицелом на электоральный цикл в 2024 году, говорят эксперты.

Как подмечает исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока Алекс Ватанка, иранцы «имеют своего рода убежденность, что демократы потерпят поражение на промежуточных выборах». По его словам, хорошие показатели Республиканской партии в ноябре могут заставить Тегеран усомниться и в том, что Байден будет переизбран.

По прогнозам западных аналитиков, иранская сторона, скорее всего, отложит решение заключить договоренности до следующих президентских выборов в США, сохраняя при этом свои рычаги воздействия на процесс. Однако перед Исламской Республикой в 2025 году маячит свое голосование по поводу главы исполнительной власти, и к этому моменту СВПД будет уже мертв, что заставит стороны договариваться с нуля. А это еще несколько лет. Так что варианты колеблются в диапазоне между сделкой быстрого приготовления и сделкой через шесть лет.

Кризис могущества

Пока в переговорах будет висеть фактическая пауза, американские рестрикции будут подогреваться на медленном огне. В последние годы Тегеран говорит об эффективности выстроенной им «экономики сопротивления», но время играет против нее, полагают западные прогнозисты. Так, если вторичные санкции сохранят свое действие, долгосрочный экономический потенциал Исламской Республики будет растерян. Это связано не только с замедлением экономического роста и отсутствием стимулов в виде разносторонних инвестиций, но и с банальным устареванием физической инфраструктуры и производственных мощностей.

В то же время отсутствие СВПД лишит Тегеран возможности работать с крупными мировыми державами над модернизацией своей гражданской ядерной программы и повышением уровня ее безопасности. В официальных оценках США и других западных игроков иранский атом будет по умолчанию рассматриваться как военная программа. Это, в свою очередь, многократно усилит фактор нервозности в межрегиональных отношениях и простимулирует ближневосточных акторов развивать свои ядерные возможности.

Безусловно, вес блоковой логики в политических и оборонных контактах стран региона возрастет. Однако нет никаких гарантий, что американская сторона сможет обеспечить уверенную поддержку таким альянсам. К примеру, несмотря на то, что состоявшееся не так давно ближневосточное турне Байдена было призвано продемонстрировать небезразличие к своим партнерам, никаких твердых обязательств Вашингтон дать им не смог, в том числе в вопросе выстраивания интегрированной системы противовоздушной обороны.

Как отмечает американский аналитик Уолтер Рассел Мид, в случае провала переговоров о восстановлении СВПД власти США будут вынуждены сделать выбор между принятием ядерного статуса Ирана и углублением конфронтационной повестки. Он уверен, что американский лидер просто упустил свое время и сейчас не может сделать решительного хода, потому что боится последствий.

«Переговоры с Ираном близятся к провалу, потому что международная позиция Америки стала менее надежной, и надвигающийся сегодня крах сделки является частью глобального кризиса американского могущества», — резюмировал специалист.