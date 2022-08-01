Турецкая фирма Sunman купит крупнейшего продавца игрушек из Румынии Noriel, пишет Daily Sabah. Созданная в 1985 году Sunman сейчас стремится к расширению своего присутствия за рубежом, о чем сообщили представители компании. Стоимость контракта при этом не разглашается.

В Турции ретейлер игрушек работает под брендами Sunman and Toyzz Shop, он владеет 250 магазинами в этой стране и в Турецкой Республике Северного Кипра. Торговая точка в Косово станет его первым магазином за рубежом.

«Мы искали возможности за границей в течение долгого времени в рамках наших экспортных стратегий», — пояснил председатель Sunman Group Кем Санман. — Мы считаем приобретение румынского бренда Noriel важным шагом, который расширит наше присутствие на рынке, нашу долю в регионе и поддержит наш экспорт».

Бренд Noriel был основан как семейный бизнес в 80-х. Позже, в 2016 году его выкупила фирма EnterpriseInvestors — крупнейшее из акционерных обществ в Центральной и Восточной Европе. Ранее сеть Noriel включала 147 магазинов, сейчас их количество снизилось до 88 в Румынии. Также ретейлер представлен онлайн-платформой, которая работает в Болгарии.

Ожидается, что доход Noriel в ближайшем будущем достигнет рекордной суммы в 312 млн лей ($64 млн), сообщается в заявлении Enterprise Investors.

«Сегодня Noriel является единственным игроком на румынском рынке, который готов представить по-настоящему разнообразный сервис, способный увеличить и онлайн-, и оффлайн-продажи, — заявил вице-президент Enterprise Investors Дариус Пьерцак. — Мы гордимся тем, что принимали участие в превращении Noriel в лидера на рынке ретейла и электронной коммерции, который предоставляет лучшие возможности для покупателей».

Пьерцак также добавил, что дальнейшее стремление к инновациям при производстве развлекательной и учебной продукции принесет дальнейшую пользу компании благодаря ее стремлению к развитию и эффективным поставкам.