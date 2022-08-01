ПОЛИТИКА
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Узбекский ученый восстановил календарь эпохи Кокандского ханства
Научный работник государственного музея-заповедника «Коканд» Яхъехон Дадабоев восстановил календарь с тюркскими названиями месяцев и дней недели эпохи Кокандского ханства. В августе 2022 году он планирует выпустить об этом книгу совместно с Кокандским университетом. TRT на русском ученый рассказал о роли исследований ханства для всего тюркского мира. #trtнарусском #Коканд #Узбекистан #Кокандскоеханство #культура #история #новости
Коканд / Others
1 августа 2022 г.
Истории
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