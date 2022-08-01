1 августа 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Чем славится город Мут в турецкой провинции Мерсин?
Город Мут в провинции Мерсин известен во всей Турции своими невероятно вкусными абрикосами. Площадь абрикосовых садов в районе Мута — 65 тыс. га. Главные достопримечательности Мута, бывшего некогда столицей бейлика Караманского эмира Месут-бея, это мечеть Лааль Паша, построенная в 1356-1390, икрепость, точная дата основания которой неизвестна. Сегодняшний вид крепости полностью соответствует архитектуре времен династии Караманоглу. #trtнарусском #Мут #Мерсин #абрикосы
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