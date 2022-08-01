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Россия создаст базы в Красном море и Индийском океане
В Индийском океане и Красном море могут появиться российские военные базы. Это необходимо для поддержки присутствия России в Персидском заливе, говорится в новой Морской доктрине
Россия создаст базы в Красном море и Индийском океане
Фото: РИА «Новости» / Others
1 августа 2022 г.

Россия собирается создать пункты материально-технического обеспечения для кораблей Военно-морского флота в Красном море и Индийском океане. Об этом сообщается в Морской доктрине, подписанной накануне президентом Владимиром Путиным, которая опубликована на сайте Кремля.

В этих регионах пункты обеспечения ВМФ России нужны, чтобы сохранить и поддержать военно-морское присутствие Москвы в районе Персидского залива. Инфраструктура государств региона может использоваться «в интересах военно-морской деятельности» России, сказано в документе.

В доктрине отмечается, что отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами России для кораблей и ВМФ — это один из основных рисков для морской деятельности страны.

Также пункты обеспечения за рубежом будут созданы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе для «межфлотских переходов сил ВМФ», а также для контроля за безопасностью в море.

Ранее Морскую доктрину решили скорректировать с учетом «изменения геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», говорил пребывавший на посту вице-премьера России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. Он утверждал, что новые положения доктрины «обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей», а также «функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время». По словам бывшего вице-премьера, нововведения направлены «не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности».

«Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», — подчеркивал он.

Борисов уточнял, что принципиально новые положения доктрины коснутся мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности. По его мнению, эти меры обеспечат «ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время».

Два года назад было одобрено создание базы для кораблей ВМФ России в Судане, а позднее это государство заявило, что готово разместить на своей территории базу ВМФ лишь в обмен на пакет экономической помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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