Израильские военные вынужденно прекратили тренировочные полеты истребителей F-35 после того, как стало известно, что США обнаружили проблему с катапультируемыми сиденьями самолетов-невидимок. Об этом сообщает Times of Israel.

В связи с этой ситуацией командующий ВВС Израиля Томер Бар решил провести оценку всего парка из 33 самолетов в течение следующих нескольких дней. Он заявил, что проверки должны проводиться строго и тщательно, чтобы вернуть флоту полную дееспособность при сохранении высоких стандартов безопасности. Слова Бара цитируются в заявлении, опубликованном армией обороны Израиля.

По его словам, боевая деятельность F-35 продолжится после оценки. В израильской армии заявили, что все вылеты будут одобряться лично Баром в каждом конкретном случае.

Израиль решил приобрести не менее 50 истребителей F-35 у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin. Оставшиеся 17 будут поставлять партиями до 2024 года.

В ноябре 2021 года истребители F-35 Lightning II были задействованы на проходивших в Израиле учениях Blue Flag 21. Они отрабатывали взаимодействие с самолетами четвертого поколения для действий в условиях потенциальной войны с Китаем или Россией. Помимо прочего, на учениях в пустыне Негев пилоты ВВС Израиля отрабатывали действия по преодолению находящихся на вооружении сирийской армии российских систем ПВО.

Израильские военные в прошлом не раз — к примеру, в 2015 и 2018 годах — тестировали боевые возможности российской ЗРС С-300 в ходе учений на острове Крит. Самолеты ВВС Израиля проверяли, как действуют системы захвата и как их можно обмануть. После этого стало известно, что Греция согласилась показать Израилю С-300 в действии по просьбе США.