Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы

Первое судно с украинским зерном вышло из порта «Одесса», сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого обеспечивают ООН и Турция. Всего в портах Одессы в очереди на отправку находятся еще 16 судов. Они были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Кубраков отметил, что Украина — 4-й крупнейший экспортер кукурузы в мире. В ближайшее время там планируют выйти на полную мощность экпорта сельхозпродукции. #trtнарусском #зерно #Украина #Одесса