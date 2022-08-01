Турчанка переплыла Ла-Манш за 16 часов 28 минут

Айсу Тюркоглу переплыла Ла-Манш между Англией и Францией за 16 часов 28 минут. 21-летняя студентка факультета спортивных наук Эгейского университета пересекла пролив из Дувра. Ее тренер и ее отец следовали за ней на лодке. Самым молодым пловцом, пересекшим Ла-Манш, считается британец Том Грегори. Он переплыл пролив в 1988 году в возрасте 11 лет. #trtнарусском #Ламанш #Турция #спортсменка #заплыв #рекорд #новости