ПОЛИТИКА
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Турчанка переплыла Ла-Манш за 16 часов 28 минут
Айсу Тюркоглу переплыла Ла-Манш между Англией и Францией за 16 часов 28 минут. 21-летняя студентка факультета спортивных наук Эгейского университета пересекла пролив из Дувра. Ее тренер и ее отец следовали за ней на лодке. Самым молодым пловцом, пересекшим Ла-Манш, считается британец Том Грегори. Он переплыл пролив в 1988 году в возрасте 11 лет. #trtнарусском #Ламанш #Турция #спортсменка #заплыв #рекорд #новости
Ламанш / Others
1 августа 2022 г.
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