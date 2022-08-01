Сын президента США Хантер Байден становится одной из ключевых мишеней Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Это отражают данные о популярности его имени в близких к этому лагерю СМИ. Анализ, проведенный для Financial Times компанией Critical Mention, продемонстрировал, что сын главы государства упоминался в сюжетах канала Fox News почти 9 тыс. раз за последние два года. Это вдвое больше, чем показатели Хиллари Клинтон, снискавшей особую нелюбовь среди республиканцев. При этом Хантер Байден — вовсе не мальчик для битья: за последние годы он был замечен в массе скандалов и до сих пор демонстрирует неутомимую приверженность разгульному образу жизни.

Дело не ограничивается информационной кампанией. Фигуру Хантера уже обещают использовать для юридического давления на президента США. Так, издание Newsweek сообщило, что группа республиканцев предупредила о намерении инициировать на этой почве процесс официального лишения Джо Байдена властных полномочий в том случае, если партия продемонстрирует выдающиеся результаты на ноябрьских выборах, где будет определена судьба 435 мест в Палате представителей и 34 в Сенате.

В настоящий момент Байден переживает необычайно трудный период президентства. Его рейтинги одобрения находятся на рекордно низком уровне. Около 64% членов Демократической партии в одном из недавних опросов заявили, что хотят видеть другого кандидата от своего лагеря на выборах в 2024 году. Не исключено, что форсированное давление на Хантера нацелено на то, чтобы убедить пожилого политика отказаться от амбиций. Но в президентском окружении говорят, что «семейный» вопрос вряд ли повлияет на его решение выдвигаться в 2024 году.

Бывший советник и доверенное лицо Байдена-старшего Тед Кауфман отмечает, что у главы государства есть способность игнорировать острые политические комментарии. «Я знаю его 50 лет: он невероятно хорошо умеет отключаться от политической болтовни в Вашингтоне, — рассыпается в комплиментах Кауфман. — Он никогда не был сосредоточен на том, о чем идет сейчас речь».

Но разговор о Хантере становится слишком громким, чтобы его можно было игнорировать. И если до 2024 года еще далеко, то время промежуточных выборов стремительно приближается. Некоторые эпизоды биографии президентского сына выглядят слишком вызывающими, чтобы их — и главе Белого дома, и его окружению — можно было бы обойти фигурой умолчания.

Эскорт за отцовский счет

За последние годы Хантер был уличен в беспорядочных связях не только полового, но и делового характера. Что добавляет интриги, так это то, что некоторые случаи открыто свидетельствуют о вопиющей готовности Байдена-старшего оказывать покровительство своему давно повзрослевшему, но так и не достигшему моральной зрелости наследнику.

Правые круги в США не первый год берут под прицел взаимоотношения Хантера с китайским бизнесом. Так, объектом серьезных подозрений остаются многомиллионные контракты между связанными с Байденом-младшим компаниями и конгломератом CEFC China Energy. В конце марта газета Washington Post поставила вопрос о прозрачности всех финансовых траншей, которые шли с китайской стороны, и готовности Байдена-младшего воспользоваться влиянием отца.

Предприниматель Тони Бобулински, который являлся деловым партнером Хантера, даже выступил с утверждением, что имел как минимум две личные встречи с Байденом-старшим по поводу CEFC China Energy, история вокруг которой приходится на 2017-2018 годы. Иными словами, речь идет о торговле влиянием.

Впрочем, деятельностью вокруг CEFC China Energy деловые интересы Хантера в КНР не ограничиваются. Есть предположения, что он до сих пор владеет долей в BHR Partners, инвестиционном фонде с китайским присутствием, несмотря на то что обещал свернуть свою деятельность в этой компании к концу октября 2019 года.

Такая расположенность к китайскому бизнесу теперь подпитывает среди обычных американцев версии о готовности администрации президента США «продать» страну азиатскому сопернику, несмотря на то, что тот в доктринальных документах открыто назван одной из приоритетных угроз для национальной безопасности.

Но у Хантера есть и более тяжелая история, касающаяся финансовых обязательств перед государством. Его бывшая супруга в ходе бракоразводного процесса была вынуждена признать, что они задолжали налогов на сотни тысяч долларов, в результате чего в 2019 году Налоговое управление США даже обязало пару выплатить $112,8 тыс., а в июле 2020 года к ним добавилось еще $453,9 тыс. Известный юрист и продюсер Кевин Моррис, по ряду сообщений, в конце концов, спас супругов, предоставив ссуду в размере $2 млн, чтобы те смогли рассчитаться по всем долгам.

Тем не менее, утверждать, что Байден-младший отказался от всех олигархических привычек на фоне своих проблем с налоговыми органами, нельзя. Ситуация со взломом аккаунта Хантера в iCloud показала неприглядную изнанку его жизни, которая включала в себя употребление кокаина и регулярное обращение к услугам эскорт-сервиса.

Скандал многократно усугубили признаки того, что для вызова девушек молодой бизнесмен использовал средства своего отца. Такие подозрения вызвали транзакции с декабря 2018 года по март 2019 года.

Без права читать мораль

Сторонники главы Белого дома пытаются преуменьшить «семейную» проблему, которую ставят их оппоненты, однако не могут не признать, что в ней есть мобилизационный потенциал для ядерного электората республиканцев. «Неудивительно, что правые сейчас в очередной раз сосредоточились на Хантере — они отчаянно ищут что-то, что могло бы зажечь их сторонников в ноябре», — заявил Financial Times один из стратегов Демократической партии.

Социологические исследования дают понять, что скандал действительно способен активизировать определенные группы американского электората.

Конечно, оппоненты Байдена-старшего хорошо «вооружены» в этом году: у них в запасе есть множество внешнеполитических и экономических вопросов, по которым можно вести вполне успешное наступление. Партийные стратеги говорят, что идеальную точку нападения обеспечивают и неорганизованный вывод иностранного контингента из Афганистана, и неконтролируемость инфляции, и ситуация на американо-мексиканской границе. Также ожидается, что республиканцы разыграют карту с ситуацией вокруг дефицита детских смесей в Америке.

Более того, крупные партийные фигуры уже готовятся инициировать расследования по всем этим досье в случае своей победы на ноябрьских выборах.

Однако вопрос о моральном и профессиональном облике президентского сына все равно нависает не только над Белым домом, но и над всем демократическим истеблишментом, который с 2016 года без стыда вел грязную компроматную войну против Дональда Трампа и его окружения. В рамках этого противостояния «партия ослов» преподносила себя как эксклюзивную защитницу ценностно-ориентированной политики в США, создавая искусственную игру на контрастах и пытаясь попросту очернить республиканскую команду в Белом доме.

Президентство Байдена стало доказательством, что его однопартийцы не могут претендовать на особую моральную роль не только на внешнеполитической арене, но и у себя дома, особенно если учесть, что позиционирующий себя адвокатом рабочего класса глава Белого дома поощрял праздную жизнь сына. Репутация Хантера — это явление, которое гораздо шире ноябрьской предвыборной повестки. Оно окончательно подвело черту под многолетней привычкой демократического лагеря в США заниматься нравоучениями.