Планируемые министром финансов Германии Кристианом Линднером экономические меры для борьбы с ростом цен на фоне стремительно растущей инфляции сыграют на руку только богатым. Об этом говорится в колонке для немецкого издания Junge Welt журналиста Себастьяна Эдингера.

Он напомнил, что Берлин планирует отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с человека налогов. Но от этого могут выиграть только жители страны с высоким доходом, посчитал журналист. Эдингер привел подсчеты Бременской палаты труда, согласно которым налоги одинокого человека с валовым доходом в €60 тыс. в год уменьшатся €1,1 тыс., семьи из четырех человек с доходом €40 тыс. — на €300, а родителя-одиночки с доходом в €20 тыс. — всего на €100. По мнению представителей Бременской палаты, у 12 млн налогоплательщиков в стране настолько низкий доход, что они вообще не выиграют от принятых мер. «Любой, у кого небольшой доход, нуждается в прямой финансовой поддержке», — прокомментировал это управляющий директор организации Пер Розенталь.

При этом статс-секретарь Линднера в Министерстве финансов Катя Хессель, комментируя этим меры, заявила информационному агентству AFP, что они являются «требованием справедливости по отношению к трудолюбивому среднему классу в нашей стране». Предложение министра должно усилить «социальную сплоченность в обществе».

По мнению журналиста, власти Германии дают «налоговые подачки» богатых и отказываются сделать что-либо, чтобы помочь малоимущим гражданам в ходе мощного экономического кризиса. «Чем больше кошелек, тем больше послабления», — написал он.

Еще один журналист Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération заявил, что нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ. По его мнению, по итогам второго квартала Германия демонстрирует одни из худших показателей в зоне евро. Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии, посчитал Бурдуазо. Он отметил, что кризис сказался не только на внутреннем потребительском спросе, но и уровне делового климата Германии, ежемесячно измеряемом Институтом экономических исследований, исходя из данных о девяти тысячах предприятий. Этот показатель упал до самых низких за последние два года, констатировал Бурдуазо. Он также привел данные Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, которые показывают, что каждая шестая компания страны уже сократила объемы производства из-за экономического кризиса.

В отчете исследовательского института IFO также отмечалось, что Германия находится на грани рецессии. Спад начался на фоне рекордной инфляции и угрозы прекращения поставок российских энергоносителей, отмечается в документе. Также после начала войны в Украине и введения санкций против России в Германии началась галопирующая инфляция и дефицит запасных деталей и компонентов, и это резко замедлило восстановление немецкой экономики после пандемии коронавируса. Показатель активности частного сектора, составляемый S&P Global, продемонстрировал, что в июле в первый раз в этом году в экономике страны начался спад.

Ранее Bundesbank предупредил, что рост цен в Германии останется сильным и в предстоящие месяцы. Также банковские экономисты не исключают возможности того, что в сентябре цены вновь резко пойдут вверх, так как закончатся меры временной помощи бизнесу. На предпринимателей резко негативно действуют и опасения по поводу поставок энергоносителей из России.

До этого государственный долг Германии перед банками и частными организациями превысил €2,3 трлн и достиг исторического максимума. Его рост был спровоцирован коронавирусными ограничениями и мерами по поддержке населения в период пандемии COVID-19.

Главным риском для Германии остается дальнейшее сокращение поставок российских энергоносителей и даже сохранение их на нынешнем низком уровне, что может привести к дальнейшему росту инфляции в стране. Сейчас страна импортирует треть своего природного газа из России, и из-за этой зависимости рискует столкнуться с реальной рецессией во второй половине 2022 года. О возможности рецессии в случае прекращения поставок российского газа до этого предупреждало и Федеральное объединение немецкой промышленности, а аналитики Goldman Sachs также ожидают техническую рецессию в Германии в случае полной остановки поставок по «Северному потоку».