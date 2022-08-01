Летом 2022 года россияне чаще всего выбирали для путешествия Кыргызстан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса продажи железнодорожных и авиабилетов «Туту.ру».

Около 17,9% от общего числа пассажиров покупали авиабилеты именно в этом направлении, а их стоимость относительно 2021 года выросла на 21% и составила в среднем 10,5 тыс. руб. Сопоставимой популярностью пользовались авиаперелеты в Таджикистан, средняя стоимость полета в одну сторону составила 10,1 тыс. руб. — вполовину ниже, чем годом ранее.

Также пользуются популярностью и другие страны СНГ — Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. В топ-10 наиболее востребованных среди россиян направлений также вошли Грузия, Израиль и Турция, куда за год стоимость авиабилетов выросла на 43%, 181% и 139%, соответственно.

При этом на перелеты за границу пришлось всего 12% авиабилетов, купленных гражданами России, 88% были на внутренние рейсы. Согласно данным исследования, цена на авиабилеты растет по всем популярным направлениям, кроме Таджикистана, Казахстана и Беларуси, отметили в «Туту.ру».

В мае сервис сообщал о снижении спроса на авиабилеты в России на треть в марте и апреле относительно аналогичных периодов в 2021 году. Тогда эксперты заметили, что пассажиры начали предпочитать самолетам поезда и автобусы.

В апреле стало известно, что в России путешественники чаще всего искали авиабилеты в Махачкалу, столицу Дагестана. Доля поисковых запросов билетов на апрель в этот город возросла в сравнении с прошлым месяцем на 135%, за ней следует Ставрополь, который стали рассматривать на 130% чаще, от него немного отстает Магас — спрос сюда увеличился на 129%. Также в список популярных городов попали Новый Уренгой и Барнаул: они стали более востребованными на 113%, а также Астрахань (+103%), Архангельск (+101%), Омск (+100%), Челябинск (+96%), Сургут (+94%) и Оренбург (+93%).

Среди зарубежных направлений традиционно востребованной остается Турция, куда за 2021 год количество въезжающих российских туристов увеличилось более чем вдвое — на 120%. При этом доля граждан России в иностранном турпотоке составила 16%. Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).