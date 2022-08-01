В США прошли учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс в Калифорнии. В ходе маневров их участники использовали надувные макеты российских бронетранспортеров БТР-90 на шасси автомобилей Humvee, сообщил Defence Blog.

Для участия в учениях макеты оснастили комплектом визуальной модификации с легким каркасом, который удерживал тканевые покрытия, и надувными элементами. Надувные машины имитировали действия бронетранспортеров БТР-90 российского производства, что обошлось дешевле, чем эксплуатация танков и боевых машин пехоты, которые имитируют технику условного противника.

Также фальшивую российскую технику было решено оснастить лазерной системой MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), которая позволяет регистрировать условные попадания в ходе учений, и пулеметами для имитации стрельбы.

Впервые российский БТР-90 был представлен в 1994 году: тогда машина прошла испытания, но серийно бронетранспортер не выпускали. Плавающий БТР-90 получил бортовую информационно-управляющую систему и днище V-образной формы, которое усиливало противоминную защиту, также в арсенал бронетранспортера вошла пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатомет АГС-17, пулемет и противотанковые ракеты.

Ранее сообщалось, что американские военные получат макеты российских танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17 на шасси БМП M2 Bradley. Для имитации российского танка американскую машину оснастили макетами орудия, динамической защитой и бортовыми экранами, а также решетчатыми экранами и внешними топливными баками.

В 2021 году макет российской боевой машины пехоты БМП-3 представили в Великобритании. Подвижная мишень построена на базе пикапа Toyota Hilux, она была предназначена для отработки визуальной идентификации целей. Размеры макета повторяли габариты БМП-3, также учебная мишень имитировала элементы конструкции машины. На макете были заметны детали в виде курсовых пулеметов, дымовых гранатометов и спаренной пушки БМП-3. Автомобильная платформа позволяла имитировать маневрирование условного противника, а для доступа водителя к автомобилю фрагмент левого борта макета превратили в импровизированный люк.