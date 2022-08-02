Криштиану Роналду был и навсегда останется одним из величайших футболистов в истории. Через 50 лет люди будут также смотреть его дриблинг и голы и протирать экраны гаджетов, не веря своим глазам. Но это будет потом, а сейчас эра великого португальца завершается — и не лучшим образом. Как завершается и его противостояние с другим гигантом футбола — Лионелем Месси. Этим летом одна из самых славных и значимых глав в истории спорта подошла к последнему абзацу.

Криштиану отвергнутый

Криштиану Роналду за одно лето смог превратиться из героя в антигероя для болельщиков во всем мире. Даже фанаты «Манчестер Юнайтед», судя по публикациям в соцсетях, недовольны лучшим бомбардиром клуба и хотят его ухода. Путь от любви до ненависти занял пару недель, и это мало даже для просто хорошего футболиста, а тем более для такой легенды, как Роналду.

Дело в том, что Криштиану проигнорировал предсезонные сборы своего клуба, сославшись на семейные проблемы. Но в действительности, если семейные проблемы и были, причина демарша не в них. Несколько авторитетных СМИ, включая Sky Sports, писали, что агент футболиста Жорже Мендеш активно ищет Криштиану новую команду. Изначально речь шла о «Баварии» и «Челси», а когда оба топ-клуба публично отказались от 37-летнего игрока, пошли разговоры про «Атлетико» — принципиального соперника главной команды в жизни Криштиану, мадридского «Реала». Не срослось и там. Запускались даже слухи про «Наполи» и «Спортинг» — тоже безрезультатно. Все говорят примерно одно и то же: «Мы уважаем Роналду, это великий игрок, но в наши планы он не входит».

В итоге спустя несколько недель, пропустив всю предсезонную подготовку, Криштиану-таки присоединился к «Юнайтед». Он провел один тайм в товарищеском матче с «Райо Вальекано», сыграл довольно плохо и был заменен. Это настолько разочаровало португальца, что он покинул стадион и уехал домой еще до завершения матча.

Шорты, болтовня и заманчивый трансфер

В чем причина подобного поведения Криштиану? «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не сыграет в Лиге чемпионов. Для любого амбициозного игрока это неприятный момент, а для Роналду — катастрофа. Он — настоящий король Лиги чемпионов, лучший бомбардир этого турнира и пятикратный победитель. Любому, кто следит за его карьерой, очевидно, что эти соревнования значат для него все. И в его возрасте терять целый год (как минимум) — крайне нежелательная история.

Роналду частично можно понять. В желании играть в Лиге чемпионов нет ничего зазорного, это здоровая амбиция. Проблема в том, как Криштиану себя повел. Он мог присоединиться к команде вовремя и готовиться к новому сезону с партнерами, пока его агент искал бы ему новый клуб. Он мог сказать честно: «Ребята, я хочу уйти ради участия в ЛЧ», его многие поблагодарили бы за честность, но вместо этого он устроил бойкот и целый сериал из публикаций в Instagram.

Пока остальные игроки сыгрывались под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага, португалец сидел дома и выкладывал фотографии из тренажерного зала. На них он позировал в шортах «МЮ», как бы намекая: «Ребята, я не с вами оффлайн, но я с вами онлайн».

Что еще более странно — он начал комментировать публикации на собственных фан-страницах, обвиняя их авторов во лжи. Дескать, не можете и дня без пустой болтовни обо мне. В тех публикациях обсуждались слухи об уходе Криштиану из «МЮ». Самый популярный футболист мира вступает в словесные перепалки с собственными фанатами, которые ведут Instagram-страницы о нем. Возможно ли представить что-то более нелепое?

Но главный хит — пиар-акция клуба «КИ Клаксвик». Команда из Фарерских Островов — первая, кто реально захотел выкупить Роналду у «Манчестер Юнайтед». Возможно, у них нет на игрока денег, но есть идея поинтереснее.

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждем ответа от «Юнайтед»», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Словом, в ситуации Криштиану смешного больше, чем позитивного. Над ним шутят и смеются. В этом ничего ужасного нет, невозможно нравиться всем, но за долгую карьеру португальца такое случается, кажется, в первый раз.

Финишная прямая

На этом фоне новыми красками заиграло и соперничество Роналду с Месси. Эти два игрока доминировали в футболе на протяжении 15 лет, но их конкуренция еще никогда не была так близка к завершению, как сейчас. Для Месси, как и для Криштиану, прошлый сезон не был выдающимся, он забил крайне мало мячей (шесть), но, в отличие от португальца, выиграл трофей — стал чемпионом Франции. А в прошлое воскресенье выиграл еще один — Суперкубок страны, забив гол. Этот титул стал 42-м в карьере Лео, что на целых семь больше, чем у Криштиану. Семь титулов, притом что Роналду на два с половиной года старше и играет в менее сильной команде — это вряд ли отыгрывается.

Лионель — полная противоположность Криштиану. Его очень мало в соцсетях и еще меньше — в публичном пространстве. Когда Лео пришел в новый клуб, он не стал тянуть одеяло на себя, уступал право на штрафные и пенальти партнерам, не гнался за личной статистикой. Он просто молча играл в футбол. Не всегда на своем лучшем уровне, но молча. И сейчас он оказался в положении, которое делает его для Криштиану практически недосягаемым.

Если их противостояние еще и не закончилось, то оно точно вышло на финишную прямую. Этот сезон может расставить все точки над i. Месси со сборной Аргентины поедет на чемпионат мира в качестве одного из главных фаворитов, в отличие от Криштиану с его нестабильной командой Португалии. ПСЖ сыграет в Лиге чемпионов и будет там в топ-3 претендентов на победу, а где будет Криштиану — не знает пока даже он. Вероятнее всего — в Лиге Европы.

Роналду проигрывает эту конкуренцию. Проиграть такому монстру, как Месси — не позорно, Криш все равно останется великим игроком, одним из лучших за всю историю. Но точно не лучшим и не с лучшей репутацией.