В районе Синджар на северо-западе Ирака из-за террористической угрозы РПК не могут вернуться более 325 тыс. езидов. Они бежали оттуда после наступления террористов ИГ в августе 2014 года, сообщает Anadolu со ссылкой на директора Центра миграции и борьбы с кризисом в Дахуке Даяна Джафера.

Он заявил, что решение о закрытии лагерей под управлением Курдской региональной администрации Ирака не принималось и желающие могут остаться в лагерях, остальные могут возвращаться домой. Однако езиды не могут вернуться к себе на родину из-за отрядов террористов РПК в Синджаре, отметил Джафер. Они опасаются, что по возвращении в этот район их дети столкнутся с новыми угрозами и новыми бедствиями, заключил он. «В настоящее время количество езидов, которые не могут вернуться в Синджар и живут в лагерях в Дахуке, составляет 325 096 человек. Езиды живут в 15 разных лагерях. Всего их 65 034 семьи», — сказал Джафер.

В лагерях есть, помимо прочего, проблемы с водой, а международные организации по оказанию помощи сосредоточены на российско-украинской войне, поэтому ответственность переложена на правительство Ирака, добавил он.

Ранее в Ираке заявили, что присутствие там террористов РПК нарушает законы страны. Власти Ирака собираются положить конец любой активности боевиков, отметил тогда советник по нацбезопасности страны Касем аль-Араджи. «Правительство Ирака полно решимости разобраться с этим вопросом», — отмечал он.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.