Турецкие школы при Министерстве национального образования страны возобновят свою деятельность в Саудовской Аравии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление ведомства. В ближайшее время должны быть разрешены все организационные вопросы по возобновлению деятельности турецких школ, после чего начнется прием учеников.

В Минобразования Турции напомнили, что восемь школ, действовавших в Эр-Рияде и ряде провинций королевства, были поэтапно закрыты к концу 2020-2021 учебного года по решению правительства Саудовской Аравии. «Деятельность в турецких школах будет прекращена в конце этого учебного года, учащимся будет предоставлено содействие в поступлении в школы по их выбору, а школьная администрация должна проинформировать родителей об этом решении», — заявили тогда в саудовском Минобразования. Турецкие школы работали в Табуке, Эр-Рияде, Таифе, Джидде, Даммаме, Абхе, Мекке и Медине.

Вновь вопрос об их открытии был поднят на встрече министра национального образования Махмута Озера с министром образования Саудовской Аравии Хамадом аль-Шейхом в рамках конференции «Саммита по трансформации образования» в Париже 28-30 июня.

В июне Турцию посетил саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман, он встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о начале «новой эры» в отношениях двух стран. В частности, договоренности касаются углубления сотрудничества в региональных вопросах. Бин Салман и Эрдоган решили развивать взаимодействие Турции и Саудовской Аравии во имя «исторического братства» двух государств ради будущего всего региона. Они обсудили увеличение числа рейсов, увеличение объемов двухсторонней торговли и привлечение инвестиций.

Также кронпринц Саудовской Аравии и президент Турции договорились об увеличении объемов сотрудничества в политике, экономике, культуре, военном деле и обеспечении безопасности. «Стороны подчеркнули решимость развивать и поддерживать сотрудничество на основе исторического братства с тем, чтобы вносить вклад в будущее региона», — говорилось в совместном заявлении.

Страны как члены G-20 признали большой экономический потенциал двух государств и перспективы проекта «Развитие Саудовской Аравии на период до 2030 года». В ходе встречи бин Салман и Эрдоган также договорились о взаимной работе по развитию промышленности, добыче полезных ископаемых, по строительным проектам, транспортной инфраструктуре (включая подрядные работы), продовольственной безопасности, здравоохранению, коммуникационно-информационным технологиям, СМИ и спорту.