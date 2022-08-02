Развал правящей коалиции в Италии в очередной раз сделал местных правых мишенью обвинений в связях с Россией. Ежедневное издание La Stampa сообщило о факте встречи Антонио Капуано, советника председателя партии «Лига» Маттео Сальвини по международным отношениям, и дипломата российского посольства Олега Костюкова. Последний в преддверии правительственного коллапса в южноевропейской стране, по этим сведениям, активно интересовался, насколько реален подобный негативный сценарий.

Второй под удар попала тактическая союзница «Лиги» — «Вперед, Италия!», точнее — ее бессменный лидер Сильвио Берлускони. По сообщениям газеты La Repubblica, бывший премьер-министр провел телефонный разговор с послом России в Италии Сергеем Разовым именно в тот день, когда его сторонники отказали рухнувшей коалиции в поддержке. Источники издания в разведывательном сообществе предполагают, что инцидент вписывается в предполагаемые попытки дипмиссии повлиять на внутриполитические события.

Об активизации контактов между правыми и посольством РФ в Риме местные газеты говорят как о тенденции, но именно в момент кризиса власти эти эпизоды наталкивают местных политиков и экспертов на неприятные выводы о вмешательстве. Лидер Демократической партии Энрико Летта заявил о необходимости провести расследование по поводу того, насколько Москва причастна к уходу Марио Драги с поста премьер-министра. «Избирательная кампания начинается самым худшим образом», — резюмировал он, имея в виду внеочередные парламентские выборы 25 сентября.

Лидеры правых попытались отразить атаки. Если Берлускони делал акцент на том, что вел беседу с Разовым исключительно для того, чтобы понять российскую позицию в отношении Украины, то Сальвини назвал сообщения в прессе фейковыми новостями и клеветой. «Разобщенные и отчаявшиеся левые проводят время в поисках фашистов, русских и расистов, которых тут нет», — сказал он, подчеркнув, что его партия находится «на стороне Запада».

Но их доводы мало кого убедили.

Проблема для Германии и Франции

Впрочем, электоральному весу правых ситуация пока не повредила. Опросы общественного мнения прочат победу в сентябре коалиции, состоящей из партий «Лига», «Вперед, Италия!» и «Братья Италии». Они на пути к тому, чтобы набрать 40% голосов. При этом последняя организация лидирует в опросах, что делает ее лидера Джорджию Мелони на шаг ближе к тому, чтобы занять должность премьер-министра: по крайней мере, коалиционное соглашение диктует такие условия, при которых глава наиболее популярной по итогам голосования партии занимает высший пост.

Их противоречивое отношение к России может понравиться избирателям, не исключают наблюдатели. Так, некоторые правые, такие как Сальвини, опираются на представителей итальянского делового сообщества, которые страдают от санкций, введенных против Кремля. Кроме того, в более широком разрезе отношение итальянского общественного мнения к войне в Украине отличается от общезападного: в июньском национальном опросе около половины респондентов выступили против идеи направить оборонительное вооружение президенту Владимиру Зеленскому.

Однако если коммуникации с электоратом «российские» скандалы могут не повредить, то отношения Рима с союзниками находятся в зоне риска.

Член Демократической партии Лия Квартапель предположила, что западные партнеры Италии «будут с большой тревогой наблюдать» за происходящим. «Если бы какое-то правительство так вело переговоры даже с посольством США, это была бы проблема, однако мы говорим о посольстве России», — подчеркнула депутат. По ее прогнозам, сообщения о контактах Сальвини или Берлускони с Москвой не увеличат шансы Мелони стать премьер-министром, однако нанесут ущерб всему правому лагерю с точки зрения международной репутации.

Эту точку зрения разделяет профессор Оксфордского университета Маргарет Макмиллан, которая полагает, что в нынешних обстоятельствах новому правительству очень опасно «больше симпатизировать России». «Италия может оказаться в том же пророссийском лагере, что Венгрия и Сербия, и стать проблемой для Германии и Франции», — пояснила эксперт.

Атлантизм правых

Мелони, которой прочат пост премьера, тем не менее, разыгрывает такую же имиджевую тактику, которую использует ее французский «близнец» Марин Ле Пен. «Не вижу, какие элементы могут помочь определению «Братьев Италии» как ультраправой партии», — говорила итальянский политик в прошлом году. Кроме того, Мелони прилагает большие усилия, чтобы не выходить за пределы магистральной западной линии в отношении Кремля и его внешней политики. В этом, пожалуй, ключевое отличие ее концепции от концепции Берлускони и Сальвини.

Старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Дарио Кристиани, в свою очередь, заметил: несмотря на то, что Сальвини и Мелони представляют разные позиции в отношении Кремля, внутренние фракции той же «Лиги» имеют достаточное количество сторонников евроатлантизма, чтобы Италия осталась на том же пути, на котором она стоит сейчас. «Мое мнение состоит в том, что не будет никаких громких изменений или чего-то очень заметного», — признается Кристиани, комментируя потенциальный исход сентябрьских выборов.

Если посмотреть на ситуацию с другого, российского ракурса, то в Москве очень привыкли выстраивать упрощенную схему, в которой условно «пророссийские» правые во Франции и Италии борются с условно «атлантическими» элитами, замечает в этой связи первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако ситуация выглядит значительно сложнее, обращает внимание аналитик. По его словам, после 24 февраля некоторые правые силы в Европе пытаются заметно дистанцироваться от Москвы.

В Италии в результате бурных политических трансформаций начала 1990-х бывшие представители коммунистического лагеря превратились в демократов, ведущую левоцентристскую силу, в то время как радикально правые интегрировались в истеблишмент с помощью Берлускони, пригласившего их в свой политический альянс, напоминает Макаркин. «Атлантизм крайне правых никуда не исчез: они не любят чиновников из Евросоюза, но военный союз с США остается для них важнейшим фактором», — подвел черту российский политолог.