Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3–6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову. По ее словам, в целом в мероприятии примет участие 21 страна.

«Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более, — подчеркнула Любимова. — Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры».

Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков уточнил, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале.

Ранее Любимова рассказала, что на концерты российских артистов, уехавших за рубеж после начала войны в Украине, перестанут ходить люди, поскольку они «обидели своего зрителя». Министр также заявила, что беглых деятелей культуры перестанут уважать те артисты и организаторы мероприятий, которые остались в стране.

При этом в июне глава Минкульта указывала, что «культура отмены», которая сейчас продвигается на Западе, невозможна. «Мы считаем, что культура отмены невозможна — ни отмены, ни подмены. Поэтому, конечно, мы очень хотим собрать всех [на Санкт-Петербургском культурном форуме]. Он международный, это не местечковые, что говорится, радости. Мы соберем всех наших деятелей искусства, которых дискредитировали всеми этими порой скандальными высказываниями, постами в запрещенных соцсетях», — сказала она. Любимова также выразила желание дать слово деятелям искусства, чтобы они могли выступить, встретиться, обсудить и поддержать друг друга, а также поговорить о том, как жить и развиваться дальше.

В марте немецкое отделение Международного объединения писателей PEN заявило, что не следует из-за войны России в Украине отказываться от покупки книг русских литераторов или постановки театральных пьес российских драматургов. «Обманутые российские солдаты подчас те же жертвы войны, что и украинцы», — говорили там. В PEN посчитали, что, если позволить себе «отвлекаться на такие вещи, обобщать и сеять враждебность против русских, безумие восторжествует, а здравый смысл и человечность потерпят поражение».