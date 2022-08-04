У англичанки обнаружили опухоль головного мозга во время лечения зубов в Анталье

В головном мозге 44-летней Лизы Робинсон обнаружили опухоль c кулак во время лечения зубов в Анталье. Операция длилась около 13 часов. Сейчас женщина вернулась в Англию, где проходит дальнейшую терапию.