4 августа 2022 г.
ПОЛИТИКА
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У англичанки обнаружили опухоль головного мозга во время лечения зубов в Анталье
В головном мозге 44-летней Лизы Робинсон обнаружили опухоль c кулак во время лечения зубов в Анталье. Операция длилась около 13 часов. Сейчас женщина вернулась в Англию, где проходит дальнейшую терапию.
В головном мозге 44-летней Лизы Робинсон обнаружили опухоль c кулак во время лечения зубов в Анталье. Операция длилась около 13 часов. Сейчас женщина вернулась в Англию, где проходит дальнейшую терапию. / Others
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