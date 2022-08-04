ПОЛИТИКА
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Древний город Себаста хранит много сюрпризов для археологов
Себаста — античный город в исторической области Киликия, ныне в турецкой провинции Мерсин. Следы поселения на берегу Средиземного моря предположительно относятся ко II веку до н. э. Благоприятное географическое положение, удобный порт и плодородные земли способствовали пышному расцвету города. Самые значительные постройки Себасты — это византийский дворец, античный театр и один из самых крупных в провинции некрополей. #trtнарусском #Себаста #древнийгород #Турция #туризм #путешествия
Себаста / Others
4 августа 2022 г.
Истории
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