Древний город Себаста хранит много сюрпризов для археологов

Себаста — античный город в исторической области Киликия, ныне в турецкой провинции Мерсин. Следы поселения на берегу Средиземного моря предположительно относятся ко II веку до н. э. Благоприятное географическое положение, удобный порт и плодородные земли способствовали пышному расцвету города. Самые значительные постройки Себасты — это византийский дворец, античный театр и один из самых крупных в провинции некрополей. #trtнарусском #Себаста #древнийгород #Турция #туризм #путешествия