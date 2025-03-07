Администрация Дональда Трампа организовала первый в истории Белого дома саммит, посвященный криптовалютам, который собрал ключевых игроков отрасли. Среди участников были главы Coinbase, Robinhood, Chainlink, Ripple и Kraken.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина, который будет наполняться конфискованными государством криптовалютными активами. Как пояснил недавно назначенный советник по вопросам ИИ и криптовалют в Белом доме Дэвид Сакс, это не потребует дополнительных расходов налогоплательщиков.

Решение Трампа вызвало критику. Бывший министр труда Роберт Райх заявил, что оно приведет к «перекачке богатства» в пользу криптобизнеса и самого Трампа, который недавно запустил собственный мемкоин и анонсировал создание криптобиржи.

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от жесткого регулирования цифровых активов, что контрастировало с подходом его предшественника Джо Байдена. В итоге индустрия массово поддержала его кампанию. Уже после вступления в должность Трамп подписал указ о «укреплении лидерства США в цифровых финансах» и свернул расследования против таких компаний, как Coinbase.

Эксперты отмечают, что предприниматели из криптоиндустрии стремятся говорить с Трампом на понятном ему языке — обещая создание рабочих мест и глобальное доминирование США в цифровых финансах. Однако, несмотря на растущую поддержку криптовалют в Вашингтоне, критики продолжают указывать на энергозатратность блокчейн-инфраструктуры и высокий риск кибератак.