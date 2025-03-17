ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Генерал-майор Андрей Гнатов сменил Анатолия Баргилевича на посту начальника Генштаба ВСУ. Перед ним поставили задачу повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Генерал-майор ВСУ Украины Андрей Гнатов / User Upload
17 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины по предложению Министерства обороны. Гнатов стал вторым человеком в иерархии ВСУ после главнокомандующего Александра Сырского. На этой должности он сменил генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича, который теперь будет генеральным инспектором Министерства обороны.

Министр обороны Рустем Умеров высоко оценил Гнатова, подчеркнув, что у него более 27 лет военного опыта. Генерал-майор командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и Объединенными силами ВСУ. В Генштабе перед Гнатовым поставили задачу повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, особенно в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры. Также он должен интегрировать боевой опыт в планировании и управлении войсками.

В июне 2024 года Гнатов возглавил командование Объединенных сил и оперативно-стратегическое объединение войск «Хортица», фактически став командующим всем восточным фронтом вместо Юрия Содоля, который был освобожден от должности на фоне скандалов.

В начале 2025 года ситуация на восточном фронте была сложной, с попытками российских сил окружить и захватить Покровск. В конце января 2025 года Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого также командующим «Хортицы», что оценили как спасительную операцию для улучшения ситуации.

Назначение Гнатова было встречено положительно военным и волонтером Александром Карпюком, который назвал это «очень хорошей новостью». В то же время депутат парламента Марьяна Безуглая критически отнеслась к кадровым изменениям, выражая сомнения в способностях Гнатова на фоне его предыдущей работы на восточном фронте.

 

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