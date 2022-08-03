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ВС Азербайджана уничтожили армянский пост и артиллерийский дивизион в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2 уничтожили артиллерийский дивизион и один пост незаконных армянских вооруженных формирований. По сообщениям СМИ, контроперацию начали в ответ на убийство своего солдата, погибшего в результате обстрела со стороны территории Карабаха, временно находящейся под контролем российских миротворцев, утром 3 августа. #контртеррористическаяоперация #Азербайджан #BayraktarTB2
ВС Азербайджана уничтожили армянский пост и артиллерийский дивизион в Карабахе / Others
3 августа 2022 г.
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